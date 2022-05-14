Переговоры по космической безопасности проходят в Женеве под эгидой ООН

В Женеве прошли заседания рабочей группы по уменьшению космических угроз, сообщает пресс-служба ООН.

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Задачей рабочей группы является модернизация международного "Договора о космосе", который формирует основу международного космического права. Договор был принят в 1966 году и уже не соответствует современным реалиям, считает председатель рабочей группы Хельмут Лагос.

Рабочая группа учреждена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, принятой в декабре 2021 года. Ее задачей заявлено совершенствование "норм, правил и принципов ответственного поведения" стран, которые занимаются или планируют заниматься освоением космоса.

Ранее сообщалось, что Китай, Россия, Индия и США разрабатывают противоспутниковые технологии, что создает угрозу размещения оружия в космическом пространстве.

16 ноября 2021 года в России подтвердили, что сбили на орбите советский спутник, обломки которого, по данным США, угрожают безопасности экипажа на Международной космической станции.

30 ноября NASA отложило выход двух астронавтов в открытый космос на Международной космической станции из-за приближения к ней обломков орбитального мусора.

Космические силы США заявили, что частичное разрушение китайского метеоспутника YunHai 1-02 весной 2021 года произошло из-за столкновения с обломком российского аппарата 25-летней давности.

Сергей Бережной

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