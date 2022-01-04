Первый случай более чем за 10 лет. Российский мусор протаранил рабочий спутник Китая

Космические силы США заявили, что частичное разрушение китайского метеоспутника YunHai 1-02 весной 2021 года произошло из-за столкновения аппарата с каким-то из обломков, образовавшихся после российской миссии 25-летней давности. Об этом пишут в квартальном отчете NASA о космическом мусоре.

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Спутник Китая был выведен на орбиту 25 сентября 2019 года, тогда как запущенная с Байконура российская ракета "Зенит-2" вывела военный спутник "Космос 2333" ("Целина-2") в космос еще 4 сентября 1996 года.

Удар произошел при относительной скорости 13,26 км/с утром 18 марта 2021 года на высоте 780 км. Точка столкновения в космосе в 07:41:10 по Гринвичу была над Тромсё.

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Таким образом, отмечают в NASA, инцидент стал пятым подтвержденным случаем столкновения известных рукотворных объектов на орбите, и первым за более чем десятилетие наблюдений.

После столкновения в каталог Космических сил США попали 37 обломков (данные на 1 октября 2021 года), из них четыре уже сгорели в атмосфере.

Интересно, что это также и первое столкновение, после которого спутник "выжил": YunHai -1 02, по данным астрономов, способен корректировать орбиту по командам с Земли, и отправляет данные.

Немного о космическом мусоре от ESA:

В конце 2021 года Китай пожаловался в ООН на проект бизнесмена США Илона Маска Starlink. В Пекине сетуют, что его спутниковая сеть якобы угрожает китайской космической станции случайными столкновениями. Маск ответил.

Маск рассказал, каким он видит правительство будущей марсианской колонии.

10 дней остается до запуска на ракете SpaceX украинского спутника "Січ 2-30".

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Евгений Пилипенко

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