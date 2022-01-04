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Первый случай более чем за 10 лет. Российский мусор протаранил рабочий спутник Китая

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2022, 14:01
Первый случай более чем за 10 лет. Российский мусор протаранил рабочий спутник Китая - Фото
Космический мусор на орбите (скриншот из видео ESA)

Космические силы США заявили, что частичное разрушение китайского метеоспутника YunHai 1-02 весной 2021 года произошло из-за столкновения аппарата с каким-то из обломков, образовавшихся после российской миссии 25-летней давности. Об этом пишут в квартальном отчете NASA о космическом мусоре.

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Спутник Китая был выведен на орбиту 25 сентября 2019 года, тогда как запущенная с Байконура российская ракета "Зенит-2" вывела военный спутник "Космос 2333" ("Целина-2") в космос еще 4 сентября 1996 года.

Удар произошел при относительной скорости 13,26 км/с утром 18 марта 2021 года на высоте 780 км. Точка столкновения в космосе в 07:41:10 по Гринвичу была над Тромсё.

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Таким образом, отмечают в NASA, инцидент стал пятым подтвержденным случаем столкновения известных рукотворных объектов на орбите, и первым за более чем десятилетие наблюдений.

После столкновения в каталог Космических сил США попали 37 обломков (данные на 1 октября 2021 года), из них четыре уже сгорели в атмосфере.

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Интересно, что это также и первое столкновение, после которого спутник "выжил": YunHai -1 02, по данным астрономов, способен корректировать орбиту по командам с Земли, и отправляет данные.

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Немного о космическом мусоре от ESA:

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Евгений Пилипенко
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спутник технологии космос столкновение мусор орбита YunHai Зенит-2 Космос 2333
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