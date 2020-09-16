Переговоры ТКГ продолжались семь часов: о чем договорились

Участники заседания констатировали соблюдение режима прекращения огня

Сегодняшние переговоры трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции продолжались около семи часов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Участники заседания констатировали соблюдение режима прекращения огня.

Особое внимание было уделено вопросу доступа Международного комитета Красного Креста ко всем удерживаемым лицам, продолжено обсуждение подготовки к очередному обмену.

Глава украинской делегации Леонид Кравчук прокомментировал требование со стороны России принятия изменений в постановление Рады о местных выборах.

"Принятие законов и постановлений является исключительной компетенцией и прерогативой Верховной Рады", - сказал он.

В то же время, отметил Кравчук, обсуждение рабочих предложений к проектам документов, касающихся вопроса самоуправления в ОРДЛО, и в дальнейшем будет продолжаться в рамках ТКГ, как это предусмотрено минскими соглашениями.

Между тем, представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш сообщил, что "ни о чем глобальном там не договорились". По его словам, российская сторона продолжает блокировать переговоры из-за постановления о местных выборах в Украине.

12 сентября представитель Украины в ТКГ Андрей Костин сообщил, что украинская делегация украинская делегация согласилась с возможностью внесения изменений в постановление Рады о назначении местных выборов. Он сказал, что речь идет об изменениях, зарегистрированных 28 июля 2020 года. Это проект депутата Александра Качуры.

14 сентября вице-премьер Алексей Резникова заявил, что на переговорах в нормандском формате в Берлине был поставлен вопрос о приверженности Украины минским соглашениям , потому что в постановлении Верховной Рады о местных выборах есть пункт, который им противоречит. России не понравилось то, что в 4 пункте постановления, где депутаты перечислили требования к безопасности, при выполнении которых возможно проведение выборов в ОРДЛО, возврат Украине контроля над ее границей стоит перед проведением выборов, а не после, как это указано в минских соглашениях.

Вадим Ребрина

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