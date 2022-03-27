Переговоры Украина–Россия состоятся в Турции
27.03.2022, 17:59
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа)
Следующий раунд переговоров между страной-оккупантом Россией и обороняющейся от ее агрессии Украиной пройдет в очном формате в Турции в ближайшие дни. Об этом в личном Facebook сообщил глава фракции Слуги народа в Раде, участник переговорной группы Давид Арахамия.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Сегодня на очередном раунде переговоров по видео было принято решение провести следующий живой раунд двумя делегациями в Турции 28-30 марта", – написал он.
Подробности Арахамия пообещал "позднее".
- 23 марта президент Зеленский сообщил, что переговоры идут "сложно и порой скандально", но "есть и продвижения".
- Вчера, 26 марта, советник главы ОП Арестович заявил, что "таблица разногласий" сторон утверждена, главы МИД готовы к встрече "по принципиальным вопросам".
Читайте также: Украина не откажется от фундаментальной безопасности ради ситуативных успехов – Подоляк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии