Переговоры Украина–Россия состоятся в Турции

Следующий раунд переговоров между страной-оккупантом Россией и обороняющейся от ее агрессии Украиной пройдет в очном формате в Турции в ближайшие дни. Об этом в личном Facebook сообщил глава фракции Слуги народа в Раде, участник переговорной группы Давид Арахамия.

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"Сегодня на очередном раунде переговоров по видео было принято решение провести следующий живой раунд двумя делегациями в Турции 28-30 марта", – написал он.

Подробности Арахамия пообещал "позднее".

23 марта президент Зеленский сообщил, что переговоры идут "сложно и порой скандально", но "есть и продвижения".

Вчера, 26 марта, советник главы ОП Арестович заявил, что "таблица разногласий" сторон утверждена, главы МИД готовы к встрече "по принципиальным вопросам".

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Евгений Пилипенко

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