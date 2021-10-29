"Переполошились там". Арестович объяснил свои слова о "ракетах на Москву" и диверсиях в РФ

Диверсии на территории России и в оккупированном Крыму украинские спецслужбы могут устраивать лишь в случае полномасштабной войны; то же справедливо и для "нацеленных на Москву ракет", объяснил на канале Украина 24 свои недавние слова внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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Как выразился советник Андрея Ермака, "мы никому не угрожаем – это лишь предупреждение".

"Потому что РФ восемь лет подряд каждый вечер рассказывает (на российском ТВ), как она нас "вернет в каменный век", разбомбит, сотрет в пыль. И когда мы один раз на миллион их заявлений заявили, что такие действия имеют последствия, они там переполошились на всех федеральных каналах", – отметил он.

По его словам, сейчас у ВСУ нет ракетных комплексов, которые могли бы добивать до Москвы, но есть их проекты – "Сапсан", "Гром-1", "Гром-2" и другие.

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"Что касается терактов на Рос... на территории России или в Крыму. Там также шла речь, что в случае полномасштабной войны. И это не теракты, а диверсии. Теракты от диверсий отличаются тем, что диверсия – это военное действие, а теракт – международное преступление", – сказал он.

ВСУ не собираются убивать мирных российских граждан, уточнил Арестович: "Ни в коем случае. И ракеты, направленные на Москву, – это же не на жилые кварталы Москвы (если они когда-нибудь будут направлены), а на законные военные цели на стороне РФ".

Летом 2021 года российский президент Путин заявил, что в случае вступления Украины в НАТО "подлетное время ракеты от Харькова или Днепропетровска до центральной части России, до Москвы, уменьшится до 7-10 минут". LIGA.net спросила у военных экспертов, сколько из стран НАТО лететь ракетам до Москвы, и красиво это нарисовала.

спросила у военных экспертов, сколько из стран НАТО лететь ракетам до Москвы, и красиво это нарисовала. В октябре Путин начал переживать, что НАТО под видом учебных центров для ВСУ "может разместить баллистические ракеты на территории Украины".

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Евгений Пилипенко

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