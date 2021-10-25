Арестович – Путину о "ракетах НАТО": Доиграется, и украинские ракеты направим на Москву
Спикер делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Россия "доиграется" до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву. Об этом он сказал в эфире телеканала Дом, комментируя недавно озвученные президентом РФ Владимиром Путиным опасения по поводу "ракет НАТО" в Украине.
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Арестович отреагировал на слова Путина о том, что в Украине под видом учебных центров якобы построят базы НАТО и "направят ракеты на Москву".
"Как вам деликатно сказать... Путин со своей политикой доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время", – сказал спикер украинской делегации в ТКГ.
Он отметил, что Украина работает над ракетной программой, и украинские ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы.
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"Что же нам, бедным, делать, если не направлять ракеты на Москву по той простой причине, что российские ракеты то давно направлены на Киев", – сказал Арестович, назвав это паритетными действиями в ответ на политику РФ.
Он добавил, что такие действия Украины – ответ на вооруженную агрессию РФ, и если бы Россия не развязала войну, никакие украинские ракеты на Москву бы направлялись.
- В декабре 2020-го министр обороны Таран говорил, что Украина рассчитывает получить ПДЧ в НАТО в 2021 году.
- 9 июня 2021 года Путин сказал, что не разделяет скепсиса по поводу перспектив членства Украины в НАТО.
- Также он заявил, что в случае вступления Украины в Альянс "подлетное время ракеты от Харькова или Днепропетровска до центральной части России, до Москвы уменьшится до 7-10 минут". LIGA.net спросила у военных экспертов, сколько из стран НАТО лететь ракетам до Москвы, и красиво это нарисовала.
- 21 октября члены НАТО одобрили новый всеобъемлющий план защиты Альянса, в том числе от России.
- Российский президент Владимир Путин высказал опасения, что НАТО под видом учебных центров для ВСУ якобы может разместить баллистические ракеты на территории Украины.
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