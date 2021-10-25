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Арестович – Путину о "ракетах НАТО": Доиграется, и украинские ракеты направим на Москву

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2021, 00:58
Арестович – Путину о
Алексей Арестович (скриншот из видеозаписи)

Спикер делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Россия "доиграется" до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву. Об этом он сказал в эфире телеканала Дом, комментируя недавно озвученные президентом РФ Владимиром Путиным опасения по поводу "ракет НАТО" в Украине. 

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Арестович отреагировал на слова Путина о том, что в Украине под видом учебных центров якобы построят базы НАТО и "направят ракеты на Москву".

"Как вам деликатно сказать... Путин со своей политикой доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время", – сказал спикер украинской делегации в ТКГ.

Он отметил, что Украина работает над ракетной программой, и украинские ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы.

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"Что же нам, бедным, делать, если не направлять ракеты на Москву по той простой причине, что российские ракеты то давно направлены на Киев", – сказал Арестович, назвав это паритетными действиями в ответ на политику РФ.

Он добавил, что такие действия Украины – ответ на вооруженную агрессию РФ, и если бы Россия не развязала войну, никакие украинские ракеты на Москву бы направлялись.

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Оксана Житнюк
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война Москва нато ракеты Алексей Арестович
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