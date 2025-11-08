Пересечение границы Украины остановилось из-за сбоя в базе таможни
Иллюстративное фото: Depositphotos

Государственная пограничная служба сообщила о временном прекращении пропускных операций на границе в субботу, 8 ноября.

Ведомство указало в 13:39, что причиной остановки стал сбой в работе базы данных таможни.

Следовательно, временно не проводится оформление граждан и транспортных средств на въезд и выезд из Украины.

Пограничники просят учесть эту информацию при планировании путешествия.

  • В конце октября на границе с Польшей возникли очереди на фоне внедрения новой системы въезда в Шенген EES (Entry/Exit System).
границагпсу