Пересечение границы Украины остановилось из-за сбоя в базе таможни
Артём Джерипа
Редактор новостей LIGA.net
Государственная пограничная служба сообщила о временном прекращении пропускных операций на границе в субботу, 8 ноября.
Ведомство указало в 13:39, что причиной остановки стал сбой в работе базы данных таможни.
Следовательно, временно не проводится оформление граждан и транспортных средств на въезд и выезд из Украины.
Пограничники просят учесть эту информацию при планировании путешествия.
- В конце октября на границе с Польшей возникли очереди на фоне внедрения новой системы въезда в Шенген EES (Entry/Exit System).
