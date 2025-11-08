Перетин кордону України зупинився через збій у базі митниці
Державна прикордонна служба повідомила про тимчасове припинення пропускних операцій на кордоні у суботу, 8 листопада.
Відомство вказало о 13:39, що причиною зупинки став збій у роботі бази даних митниці.
Відтак, тимчасово не проводиться оформлення громадян та транспортних засобів на в'їзд та виїзд з України.
Прикордонники просять врахувати цю інформацію під час планування подорожі.
- Наприкінці жовтня на кордоні з Польщею виникли черги на тлі впровадження нової системи в'їзду до Шенгену EES (Entry/Exit System).
