Перетин кордону України зупинився через збій у базі митниці

Тимчасово не проводиться оформлення людей та машин на в'їзд та виїзд з України

Ілюстративне фото: Depositphotos

Державна прикордонна служба повідомила про тимчасове припинення пропускних операцій на кордоні у суботу, 8 листопада.

Відомство вказало о 13:39, що причиною зупинки став збій у роботі бази даних митниці.

Відтак, тимчасово не проводиться оформлення громадян та транспортних засобів на в'їзд та виїзд з України.

Прикордонники просять врахувати цю інформацію під час планування подорожі.