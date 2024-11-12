Перевод между подразделениями рассмотрят для всех Сил обороны – поручение Зеленского

В частности, речь идет о служащих Национальной гвардии и пограничной службе

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский поручил Министерству обороны и Генеральному штабу доложить, как распространить право на перевод в другое подразделение на защитников всех составляющих сил обороны.

В частности, речь идет о служащих Национальной гвардии и пограничной службе.

"Все наши воины заслуживают одинакового уважения", – отметил Зеленский.

Накануне он сообщил, что правительство одобрило постановление, вводящее реальный и прозрачный механизм переводов для военнослужащих между воинскими частями ВСУ.

Минобороны должно обеспечить эффективность нового механизма, а техническая подготовка к его запуску должна быть завершена до 15 ноября.