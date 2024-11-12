Перевод между подразделениями рассмотрят для всех Сил обороны – поручение Зеленского
Президент Владимир Зеленский поручил Министерству обороны и Генеральному штабу доложить, как распространить право на перевод в другое подразделение на защитников всех составляющих сил обороны.
В частности, речь идет о служащих Национальной гвардии и пограничной службе.
"Все наши воины заслуживают одинакового уважения", – отметил Зеленский.
Накануне он сообщил, что правительство одобрило постановление, вводящее реальный и прозрачный механизм переводов для военнослужащих между воинскими частями ВСУ.
Минобороны должно обеспечить эффективность нового механизма, а техническая подготовка к его запуску должна быть завершена до 15 ноября.
- В приложении "Армия+" для перевода на новое место службы необходима только копия военного билета или удостоверение офицера, а также рекомендательное письмо от бригады, в которую планируется переход.