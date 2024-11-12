Переведення між підрозділами розглянуть для всіх Сил оборони – доручення Зеленського
Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству оборони та Генеральному штабу доповісти, як поширити право на переведення до іншого підрозділу на захисників усіх складових Сил оборони.
Зокрема, йдеться про службовців Національної гвардії та прикордонної служби.
"Всі наші воїни заслуговують на однакову повагу", – зазначив Зеленський.
Напередодні він повідомив, що уряд схвалив постанову, яка запроваджує реальний і прозорий механізм переведень для військовослужбовців між військовими частинами ЗСУ.
Міноборони має забезпечити ефективність нового механізму, а технічна підготовка для його запуску має бути завершена до 15 листопада.
- У застосунку "Армія+" для переведення на нове місце служби буде необхідна лише копія військового квитка або посвідчення офіцера, а також рекомендаційний лист від бригади, у яку планується перехід.