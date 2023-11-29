Переводчица Путина и "полковник": Радио Свобода – о том, кто работает в ОБСЕ на Кремль

Журналисты российской службы Радио Свобода узнали, что на должностях в ОБСЕ работают люди, близкие к верхушке Кремля

ОБСЕ (Фото с сайта организации)

Журналисты российской службы Радио Свобода в своем расследовании установили, что на важных должностях в руководящих органах ОБСЕ работают тесно связанные с руководством Кремля лица: они могли собирать необходимую для Москвы информацию и влиять на работу организации в интересах России.

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Европейские чиновники, с которыми поговорили журналисты на условиях анонимности, заявили, что обеспокоены тем, что Россия могла использовать "своих" людей для своих целей.

В частности, речь идет о:

→ старшем стратегическом советнике секретариата ОБСЕ Антоне Вушкарнике – бывшем работнике посольства РФ в Вашингтоне;

→ сотруднице международного секретариата Парламентской ассамблеи ОБСЕ Дарье Боярской – экс-сотруднице МИД РФ и переводчице российского диктатора Владимира Путина;

→ уже экс-сотруднице Генерального секретариата ОБСЕ Салтанат Сакембаевой, которая является супругой замглавы МИД РФ Андрея Руденко (он ранее был представителем России в ОБСЕ).

Радио Свобода считает, что все они имели доступ к чувствительной информации и большому массиву материалов для служебного пользования.

К примеру, Сакембаева, по словам собеседника журналистов, имела доступ к информации о деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группы из представителей Украины и России, где ОБСЕ выступала посредником в диалоге.

Кроме того, она участвовала в заседаниях, посвященных другим конфликтам с участием России – в Молдове, Грузии и на Кавказе.

Собеседники Радио Свободы из приближенного к Сакембаевой круга не исключают, что она делилась с мужем информацией, которая могла его интересовать. Несмотря на то, что она была засекреченной.

Салтанат Сакембаева с Андреем Руденко (Фото: Радио Свобода)

Вушкарника некоторые коллеги называют "полковником", намекая на его связь со спецслужбами. Многочисленные источники в дипломатических кругах считают, что он работает на российскую разведку. Источник из Вашингтона заявил Радио Свобода, что американская разведка интересовалась Вушкарником "не просто как рядовым сотрудником посольства".

Антон Вушкарник (Фото: Радио Свобода)

Европейский дипломат, постоянно работающий в ОБСЕ, отметил в комментарии журналистам, что и Боярскую нельзя считать "обычной россиянкой": "Как переводчица Путина она проходила проверки российскими службами безопасности, которые, как известно, часто действуют в манере КГБ. Мы ставим в связи с этим вопросы, но не получаем ответа".

Дарья Боярская (Фото: Радио Свобода)

28 ноября МИД Украины заявил, что из-за присутствия на саммите ОБСЕ Лаврова министр Дмитрий Кулеба не будет в нем участвовать.

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы также отказались участвовать в министерском совещании ОБСЕ по приглашению Лаврова. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что "место Лаврова – под спецтрибуналом, а не за столом ОБСЕ".

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что примет участие в министерском совещании ОБСЕ с Лавровым.

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