Перекладачка Путіна та "полковник": Радіо Свобода – про те, хто працює в ОБСЄ на Кремль

Журналісти російської служби Радіо Свобода дізналися, що на посадах в ОБСЄ працюють люди, близькі до верхівки Кремля

ОБСЄ (Фото з сайту організації)

Журналісти російської служби Радіо Свобода у своєму розслідуванні встановили, що на важливих посадах в керівних органах ОБСЄ працюють особи, тісно пов'язані з керівництвом Кремля: вони могли збирати необхідну для Москви інформацію та впливати на роботу організації в інтересах Росії.

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Європейські посадовці, з якими поговорили журналісти на умовах анонімності, заявили, що стурбовані тим, що Росія могла використовувати "своїх" людей для власних цілей.

Зокрема йдеться про:

→ старшого стратегічного радника секретаріату ОБСЄ Антона Вушкарника – колишнього працівника посольства РФ у Вашингтоні;

→ співробітницю міжнародного секретаріату Парламентської асамблеї ОБСЄ Дар’ю Боярську – ексспівробітницю МЗС РФ і перекладачку російського диктатора Володимира Путіна;

→ вже ексспівробітницю Генерального секретаріату ОБСЄ Салтанат Сакембаєву, яка є дружиною заступника глави МЗС РФ Андрія Руденка (він раніше був представником Росії в ОБСЄ).

Радіо Свобода вважає, що всі вони мали доступ до чутливої інформації та великого масиву матеріалів для службового користування.

Наприклад, Сакембаєва, за словами співрозмовника журналістів, мала доступ до інформації про діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та Тристоронньої контактної групи з представників України та Росії, де ОБСЄ виступала посередником у діалозі.

Крім того, вона брала участь у засіданнях, присвячених іншим конфліктам за участі Росії – у Молдові, Грузії та на Кавказі.

Співрозмовники Радіо Свободи з кола, наближеного до Сакембаєвої, не виключають, що вона ділилася з чоловіком інформацією, яка могла його цікавити. Попри те, що та була засекреченою.

Салтанат Сакембаєва з Андрієм Руденком (Фото: Радіо Свобода)

Вушкарника деякі колеги називають "полковником", натякаючи на його зв’язок зі спецслужбами. Численні джерела у дипломатичних колах вважають, що він працює на російську розвідку. Джерело з Вашингтона заявило Радіо Свобода, що американська розвідка цікавилася Вушкарником "не просто як пересічним співробітником посольства".

Антон Вушкарник (Фото: Радіо Свобода)

Європейський дипломат, який постійно працює в ОБСЄ, зазначив у коментарі журналістам, що й Боярську не можна вважати "звичайною росіянкою": "Як перекладачка Путіна, вона проходила перевірки російськими службами безпеки, що, як відомо, часто діють у манері КДБ. Ми ставимо у зв'язку з цим запитання, але не отримуємо відповіді".

Дар'я Боярська (Фото: Радіо Свобода)

28 листопада МЗС України заявило, що через присутність на саміті ОБСЄ Лаврова міністр Дмитро Кулеба не братиме в ньому участі.

Міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви також відмовилися брати участь у міністерській нараді ОБСЄ через запрошення Лаврова. Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна заявив, що "місце Лаврова – під спецтрибуналом, а не за столом ОБСЄ".

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що візьме участь у міністерській нараді ОБСЄ з Лавровим.

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