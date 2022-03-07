UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Первые добровольцы Интернационального легиона уже в окопах под Киевом – фото

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2022, 20:26
Первые добровольцы Интернационального легиона уже в окопах под Киевом – фото - Фото
Фото: facebook.com/UkrainianLandForces

Первые добровольцы Интернационального легиона территориальной обороны уже на позициях в окрестностях Киева. Сухопутные войска ВСУ опубликовали соответствующее фото.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Там говорят, что боевые задачи выполняют добровольцы из США, Великобритании, Швеции, Литвы, Мексики, а также Индии.

"Продолжение следует..." – сказано в сообщении.

  • Как сообщалось ранее, в Украину прибыли первые британские добровольцы, которые приехали воевать против российских оккупантов в составе Интернационального добровольческого легиона
  • По словам главы Минобороны Алексея Резникова, от иностранцев поступило более 20 000 обращений по поводу участия в Интернациональном легионе.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Интернациональный легион киев ВСУ
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 