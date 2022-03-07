Первые добровольцы Интернационального легиона уже в окопах под Киевом – фото

Первые добровольцы Интернационального легиона территориальной обороны уже на позициях в окрестностях Киева. Сухопутные войска ВСУ опубликовали соответствующее фото.

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Там говорят, что боевые задачи выполняют добровольцы из США, Великобритании, Швеции, Литвы, Мексики, а также Индии.

"Продолжение следует..." – сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Украину прибыли первые британские добровольцы, которые приехали воевать против российских оккупантов в составе Интернационального добровольческого легиона.

По словам главы Минобороны Алексея Резникова, от иностранцев поступило более 20 000 обращений по поводу участия в Интернациональном легионе.

Вадим Ребрина

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