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Первые установки HIMARS прибыли в Польшу для усиления восточного фланга НАТО

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2023, 16:37
Первые установки HIMARS прибыли в Польшу для усиления восточного фланга НАТО - Фото
Мариуш Блащак при получении HIMARS (Фото: Министерство обороны Польши)

Министр обороны Польши Мариуш Блащак встретился с польскими военными во время получения первых установок HIMARS от США. Об этом сообщает Министерство обороны страны.

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"Для Польского войска мы принимаем сегодня HIMARS, оборудование, которое зарекомендовало себя в битве в Украине, останавливая российское вторжение. Оружие пойдет в 16-ю механизированную дивизию и ее задачей будет сдерживание агрессора, усиление армии на восточном фланге НАТО", – сказал министр.

Блащак также сообщил, что это оружие отправится на северо-восток Польши.

Польское радио RFM24 отмечает, что первый из 20 ракетных комплексов, заказанных в США, уже приземлился в военном аэропорту в варшавском Окенце. Также готовится новое соглашение по поставкам.

"Мы ведем переговоры по другому соглашению по HIMARS. Конгресс США одобрил продажу Польши почти 500 пусковых установок. Эти пусковые установки будут доставлены в Польшу как можно быстрее и установлены на шасси Jelcz", – заявил Блащак.

Глава Минобороны Польши заявил, что, согласно новому контракту, совместное производство и пусковых установок и ракет для HIMARS будет происходить в Польше.

В церемонии передачи пусковых установок на вооружение Вооруженных сил Польши также принял участие заместитель государственного секретаря США Ричард Верма.

  • 17 марта 2023 года Блащак заявил, что установки HIMARS будут на границе с российским Калининградом.
  • 5 мая министр обороны Польши сообщил, что в 2023 году в стране появится академия HIMARS.

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Артём Джерипа
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СШАпольшаHIMARS
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