Первыми в области: община Андрияшевки перешла из МП в ПЦУ

Фото: pravoslavya.sumy.ua

Община села Андрияшевка в Роменском районе первой в Сумской области приняла решение о переходе из Московского патриархата в Православную церковь Украины. Об этом сообщает сайт Православна Сумщина.

Собрание по переходу к ПЦУ община села провела 23 февраля. Решение приняли единогласно.

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На собрании, кроме жителей поселка, были местные депутаты и председатель поселкового совета. От Сумской епархии ПЦУ на собрании присутствовал благочинный Роменского благочиния митрофорный протоиерей Игорь Мурий, также были представители УПЦ МП.

После собрания присутствующие почтили героев Небесной сотни.

23 февраля сообщалось, что в Украине уже около 340 парафий Московского патриархата перешли в Православную церковь Украины.