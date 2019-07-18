Первый помощник Зеленского рассказал о "двоевластии" с Богданом

Сергей Шефир (скриншот из видеозаписи)

Первый помощник главы государства Владимира Зеленского Сергей Шефир утверждает, что на Банковой нет "двоевластия", и у него с главой Офиса президента Андреем Богданом "нормальные отношения". Об этом он заявил LB.ua.

"...Хотя случаются и стычки: он любит перебивать в разговоре, что мне не нравится. У него такой стиль - давит, настаивает на своем. Он очень пробивной и если это направить в правильное русло", - пояснил Шефир.

Также он говорит, что "не замечал", чтобы Богдан продавливал своих людей на топ-должности.

"Ни в СБУ, ни в другие структуры. Разве тех, с кем ему самому в Администрации у нас работать. Так, например, было с Алексеем Гончаруком. Мы его не знали, но Андрей убедил, что он необходим, и сегодня, поработав немного вместе с Гончаруком, мы убеждаемся в его правоте", - сказал первый помощник президента.

Комментируя сообщения о том, что между Богданом и врио СБУ Иваном Бакановым якобы конфликт из-за назначения замов в Службу, Шефир сказал, что в ОПУ "очень удивились", прочитав об этом в прессе.

"Богдан первым спросил: "Какой конфликт?" <...> Возможно, какие-то разногласия были. Но не конфликт", - уточнил он.

В конце июня Богдан говорил, что не против рокировки должностями с Шефиром.

Богдан - бывший адвокат олигарха Игоря Коломойского, был чиновником при Викторе Януковиче. Сергей Шефир - соучредитель Студии Квартал 95.