Песков не исключил встречи директора ЦРУ Бернса с чиновниками РФ. В Госдепе отреагировали
В Государственном департаменте США прокомментировали слова спикера Кремля Дмитрия Пескова о том, что чиновники РФ могут встречаться с директором ЦРУ Уильямом Бернсом. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Нед Прайс.
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Недавно Песков сказал, что не исключает встречи Бернса с любыми российскими чиновниками. По словам Прайса, россияне постоянно любят намекать на потенциальные контакты с США и их союзниками.
"Наша давняя позиция с начала российской агрессии заключается в том, что это не может быть обычным делом", — сказал Прайс.
Он отметил, что переговоры с РФ могут касаться вопросов национальной безопасности США и у стран есть каналы для обсуждений.
"Мы недвусмысленно передали последствия аннексии. Секретарь Блинкен сделал то же самое. Мы также недвусмысленно указали на издержки и последствия, которые повлечет за собой применение химического или ядерного оружия", — заявил дипломат.
- 4 ноября Бернс встретился в Анкаре с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. Они обсуждали задержанных в России граждан США, а также ядерную угрозу со стороны РФ. Вопрос переговоров по Украине не обсуждался.
- В начале октября Бернс тайно посетил Украину, он также встречался с Зеленским и другими украинскими официальными лицами.
- В конце сентября Бернс заявил, что ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина надо воспринимать "очень серьезно".
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