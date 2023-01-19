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Песков не исключил встречи директора ЦРУ Бернса с чиновниками РФ. В Госдепе отреагировали

Цей матеріал також доступний українською
19.01.2023, 13:16
Песков не исключил встречи директора ЦРУ Бернса с чиновниками РФ. В Госдепе отреагировали - Фото
Нед Прайс (Фото: скриншот с видео)

В Государственном департаменте США прокомментировали слова спикера Кремля Дмитрия Пескова о том, что чиновники РФ могут встречаться с директором ЦРУ Уильямом Бернсом. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Нед Прайс.

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Недавно Песков сказал, что не исключает встречи Бернса с любыми российскими чиновниками. По словам Прайса, россияне постоянно любят намекать на потенциальные контакты с США и их союзниками. 

"Наша давняя позиция с начала российской агрессии заключается в том, что это не может быть обычным делом", — сказал Прайс.

Он отметил, что переговоры с РФ могут касаться вопросов национальной безопасности США и у стран есть каналы для обсуждений. 

"Мы недвусмысленно передали последствия аннексии. Секретарь Блинкен сделал то же самое. Мы также недвусмысленно указали на издержки и последствия, которые повлечет за собой применение химического или ядерного оружия", — заявил дипломат.

Читайте также: Нарышкин сказал директору ЦРУ, что Путину наплевать на собственных солдат и потери — NYT 

Дмитро Гриниченко
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война дмитрий песков госдеп переговоры с россией Нед Прайс
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