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Песков – Японии о "незаконной оккупации" Курил: все четыре острова – неотъемлемая часть РФ

Цей матеріал також доступний українською
22.04.2022, 13:22
Песков – Японии о
Дмитрий Песков (Фото: EPA)

Пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков ответил на заявления главы МИД Японии о незаконно оккупированной Россией территории Курильских островов, назвав все четыре острова Южной части Курил неотъемлемой частью России. Об этом он заявил в пятницу, передает росСМИ.   

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"Все четыре острова Южной части Курил являются неотъемлемой частью России", – заявил Песков. 

Он также сообщил, что Япония "стала недружественной страной" и говорить о продолжении переговоров по мирному договору сейчас трудно.

Читайте также: Америка поддерживает Японию в вопросе о возвращении "северных территорий" – посол США

Наталия Фреик
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Курильские острова Россия дмитрий песков курилы мид японии
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