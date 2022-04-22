Песков – Японии о "незаконной оккупации" Курил: все четыре острова – неотъемлемая часть РФ

Пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков ответил на заявления главы МИД Японии о незаконно оккупированной Россией территории Курильских островов, назвав все четыре острова Южной части Курил неотъемлемой частью России. Об этом он заявил в пятницу, передает росСМИ.

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"Все четыре острова Южной части Курил являются неотъемлемой частью России", – заявил Песков.

Он также сообщил, что Япония "стала недружественной страной" и говорить о продолжении переговоров по мирному договору сейчас трудно.

МИД Японии впервые за почти 20 лет в синем бюллетене назвало Курильские острова незаконно оккупированной Россией территорией.

21 марта Россия заявила, что выходит из переговоров с Японией по мирному договору и налаживанию совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

26 марта РФ объявила о начале учений на Курилах.

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Наталия Фреик

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