Песков заявил, что "целей" войны можно достичь "мирными переговорами". Подоляк ответил

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "целей" войны России против Украины можно достичь на "мирных переговорах". Ему ответил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, который назвал такую позицию "суперсправедливостью".

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Российские пропагандистские агентства 11 ноября распространили заявление Пескова, где он сказал, что "достичь целей войны можно мирными переговорами, но они сейчас невозможны в силу позиции украинской стороны".

Также он заявил, что может закончить войну после "достижения ее целей", но Украина не хочет переговоров, а поэтому боевые действия продолжатся.

Подоляк ответил и написал, что "компромиссы" и "мирные решения" предусматривают, что Украина отдаст свои территории, после того как Россия уже убила тысячи людей и уничтожила инфраструктуру.

"То есть за все платит Украина, а РФ вообще не отвечает за военные преступления. "Суперсправедливость", — заявил советник главы ОП.

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Дмитро Гриниченко

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