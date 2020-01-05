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Певец Dr. Alban: Пустили в Украину после вмешательства Зеленского

Певец Dr. Alban: Пустили в Украину после вмешательства Зеленского - Фото
Фото: скриншот из видео
05.01.2020, 08:10

Он выступил в новогоднем шоу Вечерний квартал

Шведский певец Dr. Alban, который выступал в аннексированном Крыму, заявляет, что его пустили в Украину после вмешательства президента Владимира Зеленского. Об этом он написал в Instagram.

"Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего предыдущего шоу на спорном полуострове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину. Прекрасная прогулка в толпе в Киеве с президентом", - написал он.

Ранее Dr. Alban выступил в новогоднем шоу Вечерний квартал.

Украина регулярно запрещает въезд иностранным артистам и политикам из-за посещения Крыма. 

  • В 2018 году российской певице, лидеру группы "Сурганова и Оркестр" Светлане Сургановой запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения временно оккупированного Крыма. 
  • 19 декабря СБУ запретила российской шансон-группе "Воровайки" въезд в Украину. 

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Dr. Alban запрет въезда в Украину Владимир Зеленский Квартал 95
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