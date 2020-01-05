Певец Dr. Alban: Пустили в Украину после вмешательства Зеленского

Шведский певец Dr. Alban, который выступал в аннексированном Крыму, заявляет, что его пустили в Украину после вмешательства президента Владимира Зеленского. Об этом он написал в Instagram.
"Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего предыдущего шоу на спорном полуострове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину. Прекрасная прогулка в толпе в Киеве с президентом", - написал он.
Ранее Dr. Alban выступил в новогоднем шоу Вечерний квартал.
Украина регулярно запрещает въезд иностранным артистам и политикам из-за посещения Крыма.
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