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Певица Чичерина угрожала украинцам концлагерями в Сибири. СБУ объявила ей подозрение

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2023, 12:23
Певица Чичерина угрожала украинцам концлагерями в Сибири. СБУ объявила ей подозрение - Фото
Юлия Чичерина (Фото: скриншот с видео)

Служба безопасности Украины сообщила о подозрение российской пропагандистке и певице Юлии Чичериной, которая угрожала украинцам концлагерями в Сибири. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По словам правоохранителей, в конце 2022 года Чичерина призывала украинских воинов сдаваться в плен оккупантам и угрожала им заключением в концентрационные лагеря в Сибири.
Это выступление подхватили пропагандисты Кремля и подконтрольные Москве террористы ЛДНР.
После массового убийства украинских военнопленных в Еленовке подозреваемая приехала в поселок и дала там концерт, на котором призвала местных жителей вступать в ряды оккупационной армии. 
Свою агитацию она сопровождала лозунгами с оправданием агрессии против Украины. Чичериной предъявлено подозрение по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины, незаконном пересечении границы, пропаганде войны, и оправдании агрессии РФ. 

В случае задержание злоумышленницы грозит пожизненное лишение свободы. 
  • Несколько недель назад контрразведка СБУ заявила, что поймала российского "крота" в Нацгвардии.
  • СБУ сообщала о задержании "агента ФСБ" в Запорожье, который с помощью веб-камер собирал разведданные о маршрутах движения, количестве техники и военных Сил обороны, которые отправлялись на передовую.
  • Покушение на Царева устроила СБУ, он давно в "cписке", состояние критическое — источник. 

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Дмитрий Гриниченко
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