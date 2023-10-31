Певица Чичерина угрожала украинцам концлагерями в Сибири. СБУ объявила ей подозрение
31.10.2023, 12:23
Юлия Чичерина (Фото: скриншот с видео)
Служба безопасности Украины сообщила о подозрение российской пропагандистке и певице Юлии Чичериной, которая угрожала украинцам концлагерями в Сибири. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
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По словам правоохранителей, в конце 2022 года Чичерина призывала украинских воинов сдаваться в плен оккупантам и угрожала им заключением в концентрационные лагеря в Сибири.
Это выступление подхватили пропагандисты Кремля и подконтрольные Москве террористы ЛДНР.
После массового убийства украинских военнопленных в Еленовке подозреваемая приехала в поселок и дала там концерт, на котором призвала местных жителей вступать в ряды оккупационной армии.
Свою агитацию она сопровождала лозунгами с оправданием агрессии против Украины. Чичериной предъявлено подозрение по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины, незаконном пересечении границы, пропаганде войны, и оправдании агрессии РФ.
В случае задержание злоумышленницы грозит пожизненное лишение свободы.
- Несколько недель назад контрразведка СБУ заявила, что поймала российского "крота" в Нацгвардии.
- СБУ сообщала о задержании "агента ФСБ" в Запорожье, который с помощью веб-камер собирал разведданные о маршрутах движения, количестве техники и военных Сил обороны, которые отправлялись на передовую.
- Покушение на Царева устроила СБУ, он давно в "cписке", состояние критическое — источник.
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