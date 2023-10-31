Співачка Чичеріна погрожувала українцям концтаборами у Сибіру. СБУ оголосила їй підозру

Служба безпеки України повідомила про підозру російській пропагандистці та співачці Юлії Чичеріній, яка погрожувала українцям концтаборами у Сибіру. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За словами правоохоронців, наприкінці 2022 року Чичеріна закликала українських воїнів здаватися в полон окупантам та погрожувала їм ув'язненням у концентраційні табори в Сибіру.

Цей виступ підхопили пропагандисти Кремля та підконтрольні Москві терористи ЛДНР.

Після масового вбивства українських військовополонених у Оленівці підозрювана приїхала до селища та дала там концерт, на якому закликала місцевих мешканців вступати до лав окупаційної армії.

Свою агітацію вона супроводжувала гаслами із виправданням агресії проти України. Чичеріній оголошено про підозру за статтями про посягання на територіальну цілісність України, незаконне перетинання кордону, пропаганду війни та виправдання агресії РФ.



У разі затримання зловмисниці загрожує довічне позбавлення волі.

Декілька тижнів тому контррозвідка СБУ заявила, що спіймала російського "крота" в Нацгвардії.

СБУ повідомляла про затримання у Запоріжжі "агента ФСБ", який за допомогою вебкамера збирав розвіддані про маршрути руху, кількість техніки та військових Сил оборони, які вирушали на передову.

"агента ФСБ", який за допомогою вебкамера збирав розвіддані про маршрути руху, кількість техніки та військових Сил оборони, які вирушали на передову. Замах на Царьова влаштувала СБУ, він давно в "списку", стан критичний – джерело.

Читайте також: СБУ: Спецслужби Росії вербували українських підлітків для антисемітських провокацій – фото

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.