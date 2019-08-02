Пикет - не преступление: суд оправдал 16-летнюю Дарью Коцюрубу

Дарья Коцюруба (Фото - Facebook/Олександра Дворецька)

Ровненский апелляционный суд признал невиновными Дарью Коцюрубу и Романа Филюка, сообщает волонтер Александра Дворецкая в Facebook.

"Протоколы относительно Даши Коцюруби и Романа Филюка по нарушению порядка проведения мирных собраний 25 мая 2019 года в Ровно отменены за отсутствием обстоятельств и состава административных правонарушений", - пишет Дворецкая.

16-летняя Дарья Коцюруба и 20-летний Роман Филюк пришли на центральную площадь Ровно с плакатами, на которых было написано "Импичмент президенту", "Не кумовство, а по-братски", и так далее. Их практически сразу же задержали "за несанкционированный митинг". Владимир Зеленский отреагировал на критику тем, что "не было никакого задержания". Под этим постом президента Дарья написала, что он якобы лжет.

13 июня суд признал Коцюрубу и Филюка виновными в административном правонарушении, решение было обжаловано.