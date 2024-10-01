Пилоту Андрею (Джусу) Пильщикову присвоили звание Героя Украины посмертно

Андрей Пильщиков погиб в авиакатастрофе в Житомирской области, которая произошла в прошлом году

Андрей (Джус) Пильщиков (Фото: личный архив)

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно пилоту Андрею (Джусу) Пильщикову, погибшему в авиакатастрофе L-39 в Житомирской области в 2023 году. Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте Офиса президента.

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Джусу присвоено звание Героя Украины за его личное мужество, героизм в защите суверенитета и территориальной целостности страны, а также за самоотверженное служение украинскому народу.

Андрей Пильщиков летал на истребителе МиГ-29. После начала полномасштабной войны России с Украиной защищал небо над Киевом. В интервью западным СМИ лоббировал передачу Украине истребителей F-16, которые летом 2024 года появились на вооружении украинских Воздушных сил.

В прошлом году в Житомирской области произошла авиакатастрофа: столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. В трагедии погибли три летчика Воздушных сил – Андрей Пильщиков, Вячеслав Минка и Сергей Проказин.

LIGA.net писала, как проходила церемония прощания. Пианист исполнял грустную мелодию в течение трех минут, после чего инструмент облили керосином и подожгли собратья погибших. Этот ритуал происходит из США и служит памятью о летчиках, погибших при выполнении задач.

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