Пілоту Андрію (Джусу) Пільщикову надали звання Героя України посмертно

Андрій Пільщиков загинув в авіакатастрофі на Житомирщині, яка сталася торік

Андрій (Джус) Пільщиков (Фото: особистий архів)

Президент Володимир Зеленський надав звання Героя України посмертно пілоту Андрію (Джусу) Пільщикову, який загинув в авіакатастрофі L-39 на Житомирщині у 2023 році. Про це йдеться у відповідному указі, опублікованому на сайті Офісу президента.

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Джусу надано звання Героя України за його особисту мужність, героїзм у захисті суверенітету та територіальної цілісності країни, а також за самовіддане служіння українському народу.

Андрій Пільщиков літав на винищувачі МіГ-29. Після початку повномасштабної війни Росії з Україною захищав небо над Києвом. В інтерв'ю західним ЗМІ лобіював передання Україні винищувачів F-16, які влітку 2024 року з'явилися на озброєнні українських Повітряних сил.

Торік на Житомирщині сталася авіакатастрофа: зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. У трагедії загинули троє льотчиків Повітряних сил – Андрій Пільщиков, В'ячеслав Мінка та Сергій Проказін.

LIGA.net писала, як проходила церемонія прощання. Піаніст виконував сумну мелодію протягом трьох хвилин, після чого інструмент облили керосином і підпалили побратими загиблих. Цей ритуал походить із США і служить пам'яттю про льотчиків, які загинули під час виконання завдань.

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