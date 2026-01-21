Пинчук: Швейцария не позволила привезти "шахед" на форум в Давос. Даже без электроники

Фото: facebook.com/Victor Pinchuk Foundation

Швейцарские органы власти запретили организаторам выставки "Украина: на передовой будущего", которая открылась в "Украинском доме" в Давосе на полях Всемирного экономического форума, продемонстрировать сбитый беспилотник "шахед" иранско-российского производства. Об этом во время выступления заявил предприниматель Виктор Пинчук, фонд которого организовал эту выставку.

"Мы хотели вам показать настоящий российско-иранский дрон "шахед". И мы были готовы привезти этот сбитый "шахед" на эту выставку. Но, к сожалению, некоторые официальные швейцарские органы не позволили нам этого сделать. Мы предложили изъять все чипы и оборудование из него, но все равно получили отказ. Нам не позволили показать даже корпус", – сказал Пинчук.

Он отметил, что "видимо, на Западе царит тенденция защищать психологию людей от этих ужасных устройств".

"Я считаю, что гораздо лучше для вас увидеть эти дроны здесь и испугаться, но что-то изменить в своем отношении, подходе, чем видеть "шахеды" в небе над вашими странами", – добавил Пинчук.