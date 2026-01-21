Пинчук: Швейцария не позволила привезти "шахед" на форум в Давос. Даже без электроники
Швейцарские органы власти запретили организаторам выставки "Украина: на передовой будущего", которая открылась в "Украинском доме" в Давосе на полях Всемирного экономического форума, продемонстрировать сбитый беспилотник "шахед" иранско-российского производства. Об этом во время выступления заявил предприниматель Виктор Пинчук, фонд которого организовал эту выставку.
"Мы хотели вам показать настоящий российско-иранский дрон "шахед". И мы были готовы привезти этот сбитый "шахед" на эту выставку. Но, к сожалению, некоторые официальные швейцарские органы не позволили нам этого сделать. Мы предложили изъять все чипы и оборудование из него, но все равно получили отказ. Нам не позволили показать даже корпус", – сказал Пинчук.
Он отметил, что "видимо, на Западе царит тенденция защищать психологию людей от этих ужасных устройств".
"Я считаю, что гораздо лучше для вас увидеть эти дроны здесь и испугаться, но что-то изменить в своем отношении, подходе, чем видеть "шахеды" в небе над вашими странами", – добавил Пинчук.
- В ноябре 2025-го ГУР сообщило, что Россия начала активно бить по Украине новым Shahed-107. В нем есть компоненты производства США, Швейцарии, КНР, Японии, Тайваня, Нидерландов и Ирландии.
- 18 января 2026 года Сырский заявил, что в 2026 году россияне планируют нарастить производство дальнобойных дронов, чтобы применять до 1000 единиц в день.
