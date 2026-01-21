Пінчук: Швейцарія не дозволила привезти "шахед" на форум у Давос. Навіть без електроніки

Фото: facebook.com/Victor Pinchuk Foundation

Швейцарські органи влади заборонили організаторам виставки "Україна: на передовій майбутнього", яка відкрилася в "Українському домі" у Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму, продемонструвати збитий безпілотник "шахед" ірансько-російського виробництва. Про це під час виступу заявив підприємець Віктор Пінчук, фонд якого організував цю виставку.

"Ми хотіли вам показати справжній російсько-іранський дрон "шахед". І ми були готові привезти цей збитий "шахед" на цю виставку. Але, на жаль, деякі офіційні швейцарські органи не дозволили нам цього зробити. Ми запропонували вилучити усі чипи та обладнання з нього, але все одно отримали відмову. Нам не дозволили показати навіть корпус", – сказав Пінчук.

Він зазначив, що "мабуть, на Заході панує тенденція захищати психологію людей від цих жахливих пристроїв".

"Я вважаю, що набагато краще для вас побачити ці дрони тут і злякатися, але щось змінити у своєму ставленні, підході, ніж бачити "шахеди" у небі над вашими країнами", – додав Пінчук.