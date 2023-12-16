Писториус: Хватит полагаться на США, ЕС надо наращивать собственное оборонное производство

Глава немецкого МО говорит, что США снизят вовлеченность в Европе, поскольку будут больше уделять внимания Тихоокеанскому региону

Борис Писториус (Фото: ЕРА/CLEMENS BILAN)

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что европейским странам нужно меньше полагаться на США, вместо этого наращивая собственное производство оружия. Такое мнение он высказал в интервью Welt am Sonntag.

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По его словам, во-первых, Европа осознает риски прекращения поставок военной помощи Украине со стороны США.

"Мы понимаем, что рано или поздно нам, вероятно, придется компенсировать одну или две вещи, которые могут больше не поступать из Вашингтона. Теоретически могут быть сферы, которые мы не сможем компенсировать сразу", – сказал Писториус.

Во-вторых, добавил глава немецкого Минобороны, уменьшение вовлеченности США в Европе уменьшится вне зависимости от того, кто победит на выборах в 2024 году. Основной причиной этого будет большая вовлеченность американских союзников в Тихоокеанский регион.

"Это означает, что мы, европейцы, должны усилить свои обязательства, чтобы обеспечить безопасность на нашем континенте. Например, оборонной промышленности нужно время для наращивания своих мощностей. Сейчас у нас есть примерно пять-восемь лет, чтобы догнать утраченное – как в вооруженных силах, так и в промышленности и обществе", – сказал он.

Писториус напомнил, что Россия "значительно увеличивает объемы оборонного производства", а угрозы российского диктатора Владимира Путина в адрес стран Балтии, Грузии и Молдовы следует воспринимать очень серьезно.

По данным Politico, на следующей неделе Сенат США продолжит переговоры о запросе администрации Байдена на средства для ВСУ.

Комментируя ситуацию с военной помощью Запада Украине, Путин заявил, что украинцам "все привозят на халяву", но "халява заканчивается". В Госдепе в ответ заявили, что Конгресс должен нивелировать эту ставку главы Кремля.

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