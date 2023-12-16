Європі треба не покладатися на США, а нарощувати власне оборонне виробництво – Пісторіус

Глава німецького МО каже, що США зменшать залученість у Європі, оскільки більше приділятимуть уваги Тихоокеанському регіону

Борис Пісторіус (Фото: ЕРА/CLEMENS BILAN)

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що європейським країнам треба менше покладатися на США, натомість нарощуючи власне виробництво зброї. Таку думку він висловив в інтерв'ю Welt am Sonntag.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, по-перше, Європа усвідомлює ризики припинення постачання військової допомоги Україні з боку США.

"Ми розуміємо, що рано чи пізно нам, ймовірно, доведеться компенсувати одну чи дві речі, які можуть більше не надходити з Вашингтона. Теоретично можуть бути сфери, які ми не зможемо компенсувати одразу", – сказав Пісторіус.

По-друге, додав глава німецького Міноборони, зменшення залученості США в Європі зменшиться незалежно від того, хто переможе на виборах у 2024 році. Основною причиною для цього буде більша залученість американських союзників у Тихоокеанський регіон.

"Це означає, що ми, європейці, повинні посилити свої зобов'язання, щоб гарантувати безпеку на нашому континенті. Наприклад, оборонній промисловості потрібен час для нарощування своїх потужностей. Зараз у нас є приблизно п'ять-вісім років, щоб наздогнати згаяне – як у збройних силах, так і в промисловості і суспільстві", – сказав він.

Пісторіус нагадав, що Росія "значно збільшує обсяги оборонного виробництва", а погрози російського диктатора Володимира Путіна на адресу країн Балтії, Грузії та Молдови "слід сприймати дуже серйозно".

За даними Politico, наступного тижня Сенат США продовжить переговори про запит адміністрації Байдена на кошти для ЗСУ.

Коментуючи ситуацію із військовою допомогою Заходу Україні, Путін заявив, що українцям "все привозять на халяву", але "халява закінчується". У Держдепі у відповідь заявили, що Конгрес має нівелювати цю ставку глави Кремля.

Читайте також: CNN: Захід боїться, що без допомоги Україна повоює кілька місяців. Це – найкращий сценарій