Європі треба не покладатися на США, а нарощувати власне оборонне виробництво – Пісторіус
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що європейським країнам треба менше покладатися на США, натомість нарощуючи власне виробництво зброї. Таку думку він висловив в інтерв'ю Welt am Sonntag.
За його словами, по-перше, Європа усвідомлює ризики припинення постачання військової допомоги Україні з боку США.
"Ми розуміємо, що рано чи пізно нам, ймовірно, доведеться компенсувати одну чи дві речі, які можуть більше не надходити з Вашингтона. Теоретично можуть бути сфери, які ми не зможемо компенсувати одразу", – сказав Пісторіус.
По-друге, додав глава німецького Міноборони, зменшення залученості США в Європі зменшиться незалежно від того, хто переможе на виборах у 2024 році. Основною причиною для цього буде більша залученість американських союзників у Тихоокеанський регіон.
"Це означає, що ми, європейці, повинні посилити свої зобов'язання, щоб гарантувати безпеку на нашому континенті. Наприклад, оборонній промисловості потрібен час для нарощування своїх потужностей. Зараз у нас є приблизно п'ять-вісім років, щоб наздогнати згаяне – як у збройних силах, так і в промисловості і суспільстві", – сказав він.
Пісторіус нагадав, що Росія "значно збільшує обсяги оборонного виробництва", а погрози російського диктатора Володимира Путіна на адресу країн Балтії, Грузії та Молдови "слід сприймати дуже серйозно".
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