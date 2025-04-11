Писториус: Мир в Украине в ближайшем будущем недостижим

Немецкий министр подчеркнул, что союзники и дальше должны поддерживать Украину

Борис Писториус (Фото: ЕРА)

Россия по-прежнему не заинтересована в мире и достичь его в ближайшее время не получится. Об этом после встречи Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает Reuters.

Россия должна понять, что Украина способна продолжать борьбу, отметил министр.

"Учитывая продолжающуюся агрессию России против Украины, мы должны признать, что мир в Украине, по-видимому, недостижим в ближайшем будущем", – сказал Писториус.

Он также заявил, что Украина продолжит пользоваться преимуществами совместной военной поддержки союзников и Германия намерена обеспечить это.

"Украине нужна сильная армия, и только тогда переговорный процесс может привести к справедливому и прочному миру", – резюмировал глава немецкого Минобороны.