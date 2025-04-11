Писториус: Мир в Украине в ближайшем будущем недостижим
Россия по-прежнему не заинтересована в мире и достичь его в ближайшее время не получится. Об этом после встречи Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает Reuters.
Россия должна понять, что Украина способна продолжать борьбу, отметил министр.
"Учитывая продолжающуюся агрессию России против Украины, мы должны признать, что мир в Украине, по-видимому, недостижим в ближайшем будущем", – сказал Писториус.
Он также заявил, что Украина продолжит пользоваться преимуществами совместной военной поддержки союзников и Германия намерена обеспечить это.
"Украине нужна сильная армия, и только тогда переговорный процесс может привести к справедливому и прочному миру", – резюмировал глава немецкого Минобороны.
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- Глава Минобороны Эстонии считает, что Россия может готовить соглашение с США о перемирии к 9 мая.