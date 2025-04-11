Россия за месяц выпустила по Украине более 8000 ракет, бомб и дронов – Сибига

По словам главы МИД, Россия является единственным препятствием для мира

Андрей Сибига (Фото: МИД)

11 апреля ровно месяц, как Россия отказалась принять полное временное прекращение огня на фронте в Украине. За это время враг выпустил по Украине более 8000 различных типов боеприпасов и дронов, сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Он отметил, что Украина, безусловно, согласилась на американское предложение. Однако Россия взамен выдвинула условия и требования. В течение месяца Москва продолжала усиливать террор против мирного населения.

"С 11 марта по 11 апреля Россия выпустила по Украине почти 70 ракет разных типов, более 2200 беспилотников "шахед" и более 6000 управляемых авиационных бомб. Это были ответы России на мирные предложения", – отметил Сибига.

По его словам, для России типичное поведение с ложью, манипуляциями и продолжением террора.

Если бы Россия согласилась, то уже в течение месяца существовали бы меры тишины и укрепления доверия для продвижения справедливого мира, которого хотят партнеры Украины, подчеркнул глава МИД.

"Россия является единственным препятствием для мира и единственным источником войны. Нам не нужно ждать еще месяц, чтобы усилить давление на Москву. Россия должна почувствовать настоящую силу, чтобы серьезно отнестись к миру", – резюмировал он.