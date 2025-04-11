Росія за місяць випустила по Україні понад 8000 ракет, бомб і дронів – Сибіга

За словами голови МЗС, Росія є єдиною перешкодою для миру

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

11 квітня рівно місяць, як Росія відмовилася прийняти повне тимчасове припинення вогню на фронті в Україні. За цей час ворог випустив по Україні понад 8000 різних типів боєприпасів і дронів, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Він зазначив, що Україна безумовно погодилася на американську пропозицію. Проте Росія замість цього висунула умови та вимоги. Протягом місяця Москва продовжувала посилювати терор проти мирного населення.

"З 11 березня до 11 квітня Росія випустила по Україні майже 70 ракет різних типів, понад 2200 безпілотників "шахед" і понад 6000 керованих авіаційних бомб. Це були відповіді Росії на мирні пропозиції", – зазначив Сибіга.

За його словами, для Росії типова поведінка з брехнею, маніпуляціями та продовженням терору.

Якби Росія погодилася, то вже протягом місяця існували б заходи тиші та зміцнення довіри для просування справедливого миру, якого хочуть партнери України, підкреслив голова МЗС.

"Росія є єдиною перешкодою для миру і єдиним джерелом війни. Нам не потрібно чекати ще місяць, щоб посилити тиск на Москву. Росія повинна відчути справжню силу, щоб серйозно поставитися до миру", – резюмував він.