Макрон закликав Росію перестати прикидатися та затягувати війну проти України
Емманюель Макрон (Фото: ЕРА)

Президент Франції Емманюель Макрон під час візиту до Єгипту закликав Росію припинити прикидатися та навмисно затягувати війну проти України. Його цитує Le Figaro.

Макрон наголосив, що "терміново потрібно, щоб Росія припинила тактику удавання і затягування й ухвалила безумовне припинення вогню", запропоноване США.

"Вже майже місяць Росія не лише відкидає його, але й посилює бомбардування цивільного населення, що знову призвело до трагічних втрат кілька днів тому в Україні", – сказав він.

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