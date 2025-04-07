Макрон закликав Росію перестати прикидатися та затягувати війну проти України

Французький президент наголосив, що вже майже місяць Росія відкидає безумовне припинення вогню

Емманюель Макрон (Фото: ЕРА)

Президент Франції Емманюель Макрон під час візиту до Єгипту закликав Росію припинити прикидатися та навмисно затягувати війну проти України. Його цитує Le Figaro.

Макрон наголосив, що "терміново потрібно, щоб Росія припинила тактику удавання і затягування й ухвалила безумовне припинення вогню", запропоноване США.

"Вже майже місяць Росія не лише відкидає його, але й посилює бомбардування цивільного населення, що знову призвело до трагічних втрат кілька днів тому в Україні", – сказав він.

30 березня президент США Трамп дав Росії місяць на припинення вогню у війні проти України та заявив про встановлення для РФ "психологічного дедлайну", щоб погодитися на припинення вогню.

6 квітня Зеленський заявляв, що щоденні російські удари доводять, що тиску на РФ недостатньо.

7 квітня Трамп заявив, що йому не подобаються бомбардування і він має намір зупинити Росію.