Макрон призвал Россию перестать притворяться и затягивать войну против Украины
Президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Египет призвал Россию прекратить притворяться и намеренно затягивать войну против Украины. Его цитирует Le Figaro.
Макрон подчеркнул, что "срочно нужно, чтобы Россия прекратила тактику притворства и затягивания и приняла безусловное прекращение огня", предложенное США.
"Уже почти месяц Россия не только отвергает его, но и усиливает бомбардировку гражданского населения, что снова привело к трагическим потерям несколько дней назад в Украине", – сказал он.
- 30 марта президент США Трамп дал России месяц на прекращение огня в войне против Украины и заявил об установлении для РФ "психологического дедлайна", чтобы согласиться на прекращение огня.
- 6 апреля Зеленский заявлял, что ежедневные российские удары доказывают, что давления на РФ недостаточно.
- 7 апреля Трамп заявил, что ему не нравятся бомбардировки и он намерен остановить Россию.