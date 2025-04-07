Макрон призвал Россию перестать притворяться и затягивать войну против Украины
Эмманюэль Макрон (Фото: ЕРА)

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Египет призвал Россию прекратить притворяться и намеренно затягивать войну против Украины. Его цитирует Le Figaro.

Макрон подчеркнул, что "срочно нужно, чтобы Россия прекратила тактику притворства и затягивания и приняла безусловное прекращение огня", предложенное США.

"Уже почти месяц Россия не только отвергает его, но и усиливает бомбардировку гражданского населения, что снова привело к трагическим потерям несколько дней назад в Украине", – сказал он.

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