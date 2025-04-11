Пісторіус: Мир в Україні в найближчому майбутньому недосяжний
Росія, як і раніше, не зацікавлена у мирі та досягти його найближчим часом не вийде. Про це після зустрічі Контактної групи з оборони України у Брюсселі заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає Reuters.
Росія має зрозуміти, що Україна здатна продовжувати боротьбу, наголосив міністр.
"Враховуючи агресію Росії, що триває проти України, ми повинні визнати, що мир в Україні, мабуть, недосяжний у найближчому майбутньому", – сказав Пісторіус.
Він також заявив, що Україна продовжить користуватися перевагами спільної військової підтримки союзників і Німеччина має намір забезпечити це.
"Україні потрібна сильна армія, і лише тоді переговорний процес може призвести до справедливого та міцного миру", – резюмував голова німецького Міноборони.
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- Глава Міноборони Естонії вважає, що Росія може готувати угоду зі США про перемир'я до 9 травня.