Пісторіус: Мир в Україні в найближчому майбутньому недосяжний

Борис Пісторіус (Фото: ЕРА)

Росія, як і раніше, не зацікавлена у мирі та досягти його найближчим часом не вийде. Про це після зустрічі Контактної групи з оборони України у Брюсселі заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає Reuters.

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Росія має зрозуміти, що Україна здатна продовжувати боротьбу, наголосив міністр.

"Враховуючи агресію Росії, що триває проти України, ми повинні визнати, що мир в Україні, мабуть, недосяжний у найближчому майбутньому", – сказав Пісторіус.

Він також заявив, що Україна продовжить користуватися перевагами спільної військової підтримки союзників і Німеччина має намір забезпечити це.

"Україні потрібна сильна армія, і лише тоді переговорний процес може призвести до справедливого та міцного миру", – резюмував голова німецького Міноборони.