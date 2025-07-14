У Германии мало систем Patriot, поэтому обсудят покупку для Украины из США

Борис Писториус (Фото: facebook.com/borispistorius)

У Германии осталось мало систем противовоздушной обороны Patriot, чтобы предоставлять их Украине. Об этом заявил министр обороны страны Борис Писториус в интервью Financial Times.

Он отметил, что у Германии было 12 этих "критически важных" систем, из которых три уже предоставлены Киеву, еще две – Польше, а одна постоянно находится на техобслуживании или задействована в обучении.

"У нас осталось всего шесть в Германии. Это действительно мало, особенно учитывая цели НАТО относительно возможностей, которых мы должны достичь. Мы точно не можем дать больше", – отметил министр.

По словам Писториуса, он обсудит с американским коллегой Питом Хегсетом предложение, сделанное в июне – купить у США две системы Patriot для Украины. Перед этим готовность приобрести эти комплексы выразил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Также Писториус в очередной раз подчеркнул, что Германия не будет предоставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. По его словам, это решение принято, несмотря на массированные атаки России и новый запрос от Киева.