В Германии будут производить ракеты Patriot – потенциально смогут предоставить Украине
Германия открыла собственную производственную линию ракет для американских систем Patriot и потенциально сможет предоставлять их Украине. Об этом заявил координатор штаба помощи Украине в Министерстве обороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг, передает Суспільне.
На вопрос о возможности Берлина производить ракеты для Patriot и затем передавать их Киеву, военный сообщил, что в Германии уже запустили собственную независимую от Соединенных Штатов линию производства такого вооружения.
Первые поставки этих изготовленных в Германии ракет ожидаются в 2026-2027 годах, отметил Фройдинг.
На уточнение, сможет ли ФРГ предоставлять эти ракеты Украине без согласования с США, генерал-майор подчеркнул, что это "независимая производственная линия", которая и в дальнейшем будет европейской.
Также военный анонсировал, что новое заседание относительно военной помощи Украине в формате "Рамштайн" состоится в ближайшие 10 дней.
- 10 июля канцлер Германии Мерц подтверждал, что его страна готова приобрести у США системы Patriot и предоставить их Украине.
- Президент Зеленский сообщил, что страна планирует купить у партнеров в Европе и у США новые пакеты вооружения – и списки уже переданы. Среди прочего речь идет о дополнительных системах Patriot и ракетах к ним.
- Украине нужны дополнительные системы Patriot и ракеты к ним, поскольку это одни из немногих западных вооружений, способных сбивать российскую баллистику.
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