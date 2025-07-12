В Германии будут производить ракеты Patriot – потенциально смогут предоставить Украине

Немецкий генерал-майор заявил, что первые изготовленные в стране ракеты ожидаются в 2026-2027 годах

Patriot Вооруженных сил Германии (Иллюстративное фото: MARTIN DIVISEK / EPA)

Германия открыла собственную производственную линию ракет для американских систем Patriot и потенциально сможет предоставлять их Украине. Об этом заявил координатор штаба помощи Украине в Министерстве обороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг, передает Суспільне.

На вопрос о возможности Берлина производить ракеты для Patriot и затем передавать их Киеву, военный сообщил, что в Германии уже запустили собственную независимую от Соединенных Штатов линию производства такого вооружения.

Первые поставки этих изготовленных в Германии ракет ожидаются в 2026-2027 годах, отметил Фройдинг.

На уточнение, сможет ли ФРГ предоставлять эти ракеты Украине без согласования с США, генерал-майор подчеркнул, что это "независимая производственная линия", которая и в дальнейшем будет европейской.

Также военный анонсировал, что новое заседание относительно военной помощи Украине в формате "Рамштайн" состоится в ближайшие 10 дней.