У Німеччині виготовлятимуть ракети Patriot, які потенційно зможуть надати Україні
Німеччина відкрила власну виробничу лінію ракет для американських систем Patriot і потенційно зможе надавати їх Україні. Про це заявив координатор штабу допомоги Україні в Міністерстві оборони ФРН генерал-майор Крістіан Фройдінґ, передає Суспільне.
На запитання стосовно можливості Берліна виробляти ракети для Patriot і потім передавати їх Києву, військовий повідомив, що у Німеччині вже запустили власну незалежну від Сполучених Штатів лінію виробництва такого озброєння.
Перші постачання цих виготовлених у Німеччині ракет очікують у 2026-2027 роках, зазначив Фройдінґ.
На уточнення, чи зможе ФРН надавати ці ракети Україні без погодження зі США, генерал-майор наголосив, що це "незалежна виробнича лінія", яка й надалі буде європейською.
Також військовий анонсував, що нове засідання стосовно військової допомоги Україні у форматі "Рамштайн" відбудеться у найближчі 10 днів.
- 10 липня канцлер Німеччини Мерц підтверджував, що його країна готова придбати у США системи Patriot і надати їх Україні.
- Президент Зеленський повідомив, що країна планує купити у партнерів в Європі й у США нові пакети озброєння – і списки вже передані. Серед іншого йдеться про додаткові системи Patriot і ракети до них.
- Україні потрібні додаткові системи Patriot і ракети до них, оскільки це одні з небагатьох західних озброєнь, здатних збивати російську балістику.
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