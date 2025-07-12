У Німеччині виготовлятимуть ракети Patriot, які потенційно зможуть надати Україні

Німецький генерал-майор заявив, що перші виготовлені у країні ракети очікуються у 2026-2027 роках

Patriot Збройних сил Німеччини (Ілюстративне фото: MARTIN DIVISEK / EPA)

Німеччина відкрила власну виробничу лінію ракет для американських систем Patriot і потенційно зможе надавати їх Україні. Про це заявив координатор штабу допомоги Україні в Міністерстві оборони ФРН генерал-майор Крістіан Фройдінґ, передає Суспільне.

На запитання стосовно можливості Берліна виробляти ракети для Patriot і потім передавати їх Києву, військовий повідомив, що у Німеччині вже запустили власну незалежну від Сполучених Штатів лінію виробництва такого озброєння.

Перші постачання цих виготовлених у Німеччині ракет очікують у 2026-2027 роках, зазначив Фройдінґ.

На уточнення, чи зможе ФРН надавати ці ракети Україні без погодження зі США, генерал-майор наголосив, що це "незалежна виробнича лінія", яка й надалі буде європейською.

Також військовий анонсував, що нове засідання стосовно військової допомоги Україні у форматі "Рамштайн" відбудеться у найближчі 10 днів.