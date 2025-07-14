У Німеччини замало систем Patriot, тому обговорять купівлю для України зі США

Борис Пісторіус (Фото: facebook.com/borispistorius)

У Німеччини лишилося мало систем протиповітряної оборони Patriot, щоб надавати їх Україні. Про це заявив міністр оборони країни Борис Пісторіус в інтерв'ю Financial Times.

Він зазначив, що у Німеччини були 12 цих "критично важливих" систем, з яких три вже надані Києву, ще дві – Польщі, а одна постійно перебуває на техобслуговуванні або задіяна у навчанні.

"У нас залишилося лише шість у Німеччині. Це справді замало, особливо враховуючи цілі НАТО щодо можливостей, яких ми маємо досягти. Ми точно не можемо дати більше", – зазначив міністр.

За словами Пісторіуса, він обговорить з американським колегою Пітом Гегсетом пропозицію, яку зробив у червні – купити у США дві системи Patriot для України. Перед цим готовність придбати ці комплекси висловив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Також Пісторіус вкотре наголосив, що Німеччина не надаватиме Україні далекобійні ракети Taurus. За його словами, це рішення ухвалене попри масовані атаки Росії та новий запит від Києва.