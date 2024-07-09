Писториус просит правительство выделить 4 млрд евро на военную помощь Украине – Spiegel

На новые поставки на вторую половину 2024 года осталось всего 200 000 евро, пишет Spiegel

Борис Писториус (Фото: Hannibal Hanschke/EPA)

Министр обороны Германии Борис Писториус попросил дополнительные средства у министра финансов страны Кристиана Линднера на военную помощь Украине на второе полугодие 2024 года. Об этом сообщила газета Spiegel со ссылкой на собеседников среди чиновников.

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В материале говорится, что в бюджете Германии на этот год было предусмотрено 7 млрд евро на помощь Вооруженным Силам Украины. Однако на новые поставки на вторую половину 2024 года осталось всего 200 000 евро.

Глава Минобороны Германии неофициально сообщил Линднеру, что объем помощи Украине в вооружении должен быть увеличен еще на 4 млрд евро во второй половине 2024 года.

Собеседники Spiegel рассказали, что Писториус хочет использовать эти средства, чтобы доставить в Украину больше боеприпасов и, возможно, больше танков Leopard.

Журналисты пишут, что во время поездки на Аляску Писториус не захотел вдаваться в подробности внутренних переговоров с Линднером, но косвенно подтвердил разговоры о выделении дополнительных средств.

"В настоящее время мы работаем над тем, чтобы привлечь дополнительные средства, чтобы мы могли работать в этом году", — сказал глава Минобороны Германии.

5 июля посол Германии в Украине сообщил, что Украина получила третий комплекс противовоздушной обороны Patriot от Берлина.

8 июля Германия отчиталась об очередной предоставленной Украине военной помощи. В частности, Берлин предоставил Киеву артснаряды, ракеты для Patriot и Leopard.

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