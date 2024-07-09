Пісторіус просить уряд виділити 4 млрд євро на військову допомогу Україні – Spiegel

На нові постачання на другу половину 2024 року залишилося лише 200 000 євро, пише Spiegel

Борис Пісторіус (Фото: Hannibal Hanschke/EPA)

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попросив додаткових коштів у міністра фінансів країни Крістіана Лінднера на військову допомогу Україні на друге півріччя 2024 року. Про це повідомила газета Spiegel з посиланням на співрозмовників серед посадовців.

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У матеріалі йдеться, що в бюджеті Німеччини на цей рік було передбачено 7 млрд євро на допомогу Збройним Силам України. Однак на нові постачання на другу половину 2024 року залишилося лише 200 000 євро.

Очільник Міноборони Німеччини неофіційно повідомив Лінднеру, що обсяг допомоги Україні в озброєнні має бути збільшений ще на 4 млрд євро в другій половині 2024 року.

Співрозмовники Spiegel розповіли, що Пісторіус хоче використати ці кошти, аби доставити в Україну більше боєприпасів і, можливо, більше танків Leopard.

Журналісти пишуть, що під час поїздки на Аляску Пісторіус не захотів вдаватися в подробиці внутрішніх переговорів з Лінднером, а лише опосередковано підтвердив розмови про виділення додаткових коштів.

"Наразі ми працюємо над тим, аби залучити додаткові кошти, щоб ми могли працювати цього року", – сказав очільник Міноборони Німеччини.

5 липня посол Німеччини в Україні повідомив, що Україна отримала третій комплекс протиповітряної оборони Patriot від Берліна.

8 липня Німеччина відзвітувала про чергову надану Україні військову допомогу. Зокрема, Берлін надав Києву артснаряди, ракети до Patriot і Leopard.

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