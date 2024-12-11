Писториус: Сирия показала, что союзники России могут полагаться на помощь, пока выгодны

Борис Писториус (Фото: bmvg.de)

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что свержение режима Башара Асада в Сирии показывает риски для стран-союзников России. Об этом он заявил по время короткого визита в Иорданию, передает Reuters.

По словам немецкого министра, страны, которые состоят в стратегическом партнерстве с Россией, могут полагаться на поддержку Москвы до тех пор, пока приносят пользу диктатору Владимиру Путину.

По информации RND, Писториус направляется в Ирак, чтобы посетить немецких солдат и выразить поддержку. По пути он посетил авиабазу Аль-Азрак, где намерен обсудить пути содействия стабилизации ситуации в регионе.

"Мы хотим внести свой вклад во всеобъемлющую и устойчивую стабилизацию. Очень важно воспользоваться этой возможностью, не имея чрезмерных ожиданий", – сказал он.

При этом министр обороны не уточнил, как именно события в Сирии могут повлиять на участие Германии на Ближнем Востоке. Однако, по его словам, военные миссии немецких солдат будут скорее будут усилены, чем сокращены.

#AlAzraq, Jordanien: Empfang auf dem Rollfeld. Der 🇩🇪 Kontingentführer Oberst Schnell berichtet Minister #Pistorius über die aktuelle Lage bei #CounterDaesh. Ziel der Mission ist es, ein Wiedererstarken des IS zu verhindern und die Region zu stabilisieren. https://t.co/TgKzN0yaJk pic.twitter.com/SffQBAeqnZ — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) December 11, 2024