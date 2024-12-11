Писториус: Сирия показала, что союзники России могут полагаться на помощь, пока выгодны
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что свержение режима Башара Асада в Сирии показывает риски для стран-союзников России. Об этом он заявил по время короткого визита в Иорданию, передает Reuters.
По словам немецкого министра, страны, которые состоят в стратегическом партнерстве с Россией, могут полагаться на поддержку Москвы до тех пор, пока приносят пользу диктатору Владимиру Путину.
По информации RND, Писториус направляется в Ирак, чтобы посетить немецких солдат и выразить поддержку. По пути он посетил авиабазу Аль-Азрак, где намерен обсудить пути содействия стабилизации ситуации в регионе.
"Мы хотим внести свой вклад во всеобъемлющую и устойчивую стабилизацию. Очень важно воспользоваться этой возможностью, не имея чрезмерных ожиданий", – сказал он.
При этом министр обороны не уточнил, как именно события в Сирии могут повлиять на участие Германии на Ближнем Востоке. Однако, по его словам, военные миссии немецких солдат будут скорее будут усилены, чем сокращены.
#AlAzraq, Jordanien: Empfang auf dem Rollfeld. Der 🇩🇪 Kontingentführer Oberst Schnell berichtet Minister #Pistorius über die aktuelle Lage bei #CounterDaesh. Ziel der Mission ist es, ein Wiedererstarken des IS zu verhindern und die Region zu stabilisieren. https://t.co/TgKzN0yaJk pic.twitter.com/SffQBAeqnZ— Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) December 11, 2024
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