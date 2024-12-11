Reuters: Два конгрессмена предлагают смягчить санкции по отношению к Сирии
Жители Сирии возвращаются домой (Фото: ЕРА)

Два конгрессмена США выступают за то, чтобы приостановить некоторые санкции против Сирии после падение режима Башара Асада. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо конгрессменов. 

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"Необходим продуманный и поэтапный подход для отмены санкций и экспортного контроля против Сирии для стимулирования соблюдения переходным правительством международных норм", – сказано в письме. 

Сообщается, что пакет санкций против Сирии под названием "Цезарь" может быть продлен еще на пять лет. Санкции затрагивают все секторы сирийского бизнеса, а также граждан, которые ведут дела с Сирией или российскими и иранскими структурами в Сирии. 

Авторы письма отмечают, что санкции лишили Асада ресурсов для содержания армии и привели в итоге к краху его режима. Поэтому, по их мнению, важно сохранить санкции против бывших чиновников, но "секторальные санкции" или санкции, связанные с реконструкциями, необходимо приостановить. 

Кроме того, сирийская повстанческая группировка Хайят Тахрир аш-Шам связывалась с официальными лицами США по вопросу отмены санкций, сообщил Reuters собеседник, близкий к группировке. 

"Все препятствия, стоящие перед сирийским народом и его будущим, должны быть устранены", – сказал он. 

Высокопоставленный европейский дипломат сообщил, что ряд стран настаивает на "широких гуманитарных исключениях" по примеру тех, которые были введены после землетрясения 2023 года для доставки срочной помощи в Сирию.

Дипломат подчеркнул, что сейчас "слишком рано" отменять полностью санкции. 

Авторы письма от 10 декабря – глава подкомитета по Ближнему Востоку Комитета по иностранным делам Палаты представителей Джо Уилсон и руководитель группы по освобождению Сирии Брендан Бойл.

Адресовано оно госсекретарю США Энтони Блинкену, министру финансов Джанет Йеллен и советнику по национальной безопасности Джеку Салливану.

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