Reuters: Два конгрессмена предлагают смягчить санкции по отношению к Сирии

В то же время неназванный европейский дипломат убежден, что снимать санкции еще рано

Жители Сирии возвращаются домой (Фото: ЕРА)

Два конгрессмена США выступают за то, чтобы приостановить некоторые санкции против Сирии после падение режима Башара Асада. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо конгрессменов.

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"Необходим продуманный и поэтапный подход для отмены санкций и экспортного контроля против Сирии для стимулирования соблюдения переходным правительством международных норм", – сказано в письме.

Сообщается, что пакет санкций против Сирии под названием "Цезарь" может быть продлен еще на пять лет. Санкции затрагивают все секторы сирийского бизнеса, а также граждан, которые ведут дела с Сирией или российскими и иранскими структурами в Сирии.

Авторы письма отмечают, что санкции лишили Асада ресурсов для содержания армии и привели в итоге к краху его режима. Поэтому, по их мнению, важно сохранить санкции против бывших чиновников, но "секторальные санкции" или санкции, связанные с реконструкциями, необходимо приостановить.

Кроме того, сирийская повстанческая группировка Хайят Тахрир аш-Шам связывалась с официальными лицами США по вопросу отмены санкций, сообщил Reuters собеседник, близкий к группировке.

"Все препятствия, стоящие перед сирийским народом и его будущим, должны быть устранены", – сказал он.

Высокопоставленный европейский дипломат сообщил, что ряд стран настаивает на "широких гуманитарных исключениях" по примеру тех, которые были введены после землетрясения 2023 года для доставки срочной помощи в Сирию.

Дипломат подчеркнул, что сейчас "слишком рано" отменять полностью санкции.

Авторы письма от 10 декабря – глава подкомитета по Ближнему Востоку Комитета по иностранным делам Палаты представителей Джо Уилсон и руководитель группы по освобождению Сирии Брендан Бойл.

Адресовано оно госсекретарю США Энтони Блинкену, министру финансов Джанет Йеллен и советнику по национальной безопасности Джеку Салливану.

27 ноября 2024 года сирийское движение сопротивления начало масштабное наступление на правительственные силы Башара Асада в западной части провинции Алеппо.

8 декабря повстанцы взяли Дамаск и заявили о падении режима Асада.

10 декабря The Washington Post сообщил, что Израиль быстро продвигается вглубь Сирии после падения режима Асада.

В Минобороны Израиля сообщили, что флот Сирии уничтожен полностью.