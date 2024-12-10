Падение режима Асада в Сирии означает крах для Ирана – эксперт

Данилов отметил, что падение режима Асада может привести к аналогичному в Иране

Обстановка в Сирии (Фото: ЕРА)

Из-за падения режима Башара Асада в Сирии ослабли также позиции России и Ирана на Ближнем Востоке. Для Тегерана это крах, выразил свое мнение LIGA.net заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

"Асад был частью так называемой "оси зла", и вот ее первая косточка упала. Это может запустить падение режима в Иране... Это крах всего, что Тегеран строил более 30 лет, куда инвестировал десятки миллиардов долларов", – считает Данилов.

В 2015 году Москва и Тегеран фактически спасли режим Асада от краха: иранские вооруженные шиитские формирования и российские бомбардировки помогли остановить повстанцев и отвоевать Алеппо, пишет Politico.

Данилов отмечает, что нынешняя ситуация в Сирии нарушает шиитский коридор к террористам из Хезболлы в Ливане и отрезает иранцев от сирийского порта Латакия. А это "страшный сон" для Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), говорит он.

Однако, по данным The Wall Street Journal, несмотря на приведенные риски, Иран не направил военную помощь Асаду. Сообщается, что власти могли побояться ударов авиации Израиля по своему самолету.

Аналитик по вопросам Ближнего Востока из Украинского института будущего Илья Куса добавил, что Иранских сил против Израиля в регионе больше нет и нужно "полностью перестраивать альянсы, учитывая новую геополитическую реальность".