WSJ: Иран не направил военную помощь Асаду, потому что опасался удара Израиля по самолету

Башар Асад (Фото: Tolga Bozoglu/EPA)

Иран не оказал военную помощь диктатору Сирии Башару Асаду для борьбы с повстанцами, опасаясь авиационных ударов Израиля по своему самолету. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных сирийских чиновников.

Они рассказали, что Тегеран предупредил Асада, что помощь его режиму будет ограничена, если она вообще поступит.

Иранские официальные лица обвинили сирийского диктатора в том, что он не готовился к нападению повстанцев, и заявили, что они не смогли прислать военное подкрепление из-за Израиля. Иранский самолет, летевший в Сирию на днях, развернулся из-за угрозы израильских авиаударов, отметили официальные лица.

Чиновники добавили, что вместо того, чтобы оказать помощь, Иран приказал своему Корпусу стражей Исламской революции и связанным с ним вооруженным формированием держаться как можно дальше.

Затем Иран скоординировал безопасный выход для своего персонала и заключил соглашение о мирной передаче территории повстанцам.