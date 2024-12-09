WSJ: Иран не направил военную помощь Асаду, потому что опасался удара Израиля по самолету
Иран не оказал военную помощь диктатору Сирии Башару Асаду для борьбы с повстанцами, опасаясь авиационных ударов Израиля по своему самолету. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных сирийских чиновников.
Они рассказали, что Тегеран предупредил Асада, что помощь его режиму будет ограничена, если она вообще поступит.
Иранские официальные лица обвинили сирийского диктатора в том, что он не готовился к нападению повстанцев, и заявили, что они не смогли прислать военное подкрепление из-за Израиля. Иранский самолет, летевший в Сирию на днях, развернулся из-за угрозы израильских авиаударов, отметили официальные лица.
Чиновники добавили, что вместо того, чтобы оказать помощь, Иран приказал своему Корпусу стражей Исламской революции и связанным с ним вооруженным формированием держаться как можно дальше.
Затем Иран скоординировал безопасный выход для своего персонала и заключил соглашение о мирной передаче территории повстанцам.
- 8 декабря повстанцы взяли Дамаск и заявили о падении режима Асада. Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что это произошло в результате силовых действий его страны против группировки Хезболла, Ирана и сирийского диктатора. Также он заявил о желании установить "добрососедские и мирные отношения" с новыми властями страны.
- Украинская военная разведка заявляла, что на фоне свержения режима Асада россияне выводят корабли из сирийской базы в Тартусе и перебрасывают остатки вооружения самолетами с авиабазы "Хмеймим".
- Впоследствии ГУР сообщило, что Россия провела операцию по спасению сирийского диктатора и его приближенных – данные о якобы сбивании или авиакатастрофе его самолета являются дезинформацией для прикрытия.
- Reuters писало, что Израиль нанес авиаудары по Дамаску. Среди целей – центр, ранее использовавшийся Ираном для разработки ракет.