Израиль ударил по Сирии: среди целей центр, в котором Иран разрабатывал ракеты – Reuters
Израиль совершил три авиаудара по столице Сирии Дамаска – по комплексу безопасности и правительственному исследовательскому центру, ранее, как сообщалось, использовался Ираном для разработки ракет. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два анонимных источника из сектора безопасности в регионе.
По данным собеседников, удары нанесли значительный ущерб штаб-квартире сирийской таможни и зданиям, прилегающим к офисам военной разведки в комплексе безопасности в Дамаске.
Исследовательский центр также был поврежден, отметили собеседники.
Один из них сообщил, что была поражена инфраструктура, используемая для хранения конфиденциальных военных данных, оборудования и частей управляемых ракет.
Ранее в воскресенье Израиль нанес удары по меньшей мере по семи целям на юго-западе Сирии, включая авиабазу Халхала к северу от города Свейда, из которой войска сирийской армии были выведены минувшей ночью, заявили источники.
Они сообщили, что сирийская армия оставила большой запас ракет, батарей противовоздушной обороны и боеприпасов, пораженных 8 декабря.
Собеседники заявили, что удары вблизи военного аэропорта Мезза юго-западнее Дамаска коснулись и других складов боеприпасов.
Reuters отмечает, что израильские чиновники выразили обеспокоенность тем, что химическое оружие и другие запрещенные боеприпасы и ракеты, хранившиеся в течение десятилетий Сирия, теперь могут попасть в руки повстанцев, возглавляемых исламистами, вошедшими в Дамаск в воскресенье.
Речь идет о группировке Хаят Тахрир аш-Шам, являющейся самой мощной военной силой оппозиции и в прошлом соратника боевиков Аль-Каиды. Эту группировку признают террористической не только в России, но и США, Турции и других государствах. В то же время в 2023 году в Хаят Тахрир аш-Шам заявляли об уходе от исламского фундаментализма, передавало Associated Press.
Израиль атаковал связанные с Ираном цели в Сирии многие годы, но усилил такие удары после нападения группировки ХАМАС 7 октября 2023 года.
- 8 декабря повстанцы взяли Дамаск и заявили о падении режима Асада. Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что это произошло в результате силовых действий его страны против группировки Хезболла, Ирана и сирийского диктатора. Также он заявил о желании установить "добрососедские и мирные отношения" с новыми властями страны.
- Украинская военная разведка заявляла, что на фоне свержения режима Асада россияне выводят корабли из сирийской базы в Тартусе и опрокидывают остатки вооружения самолетами с авиабазы "Хмеймим".
- Впоследствии ГУР сообщило, что Россия провела операцию по спасению сирийского диктатора и его приближенных – данные о якобы сбитии или авиакатастрофе его самолета являются дезинформацией для прикрытия.