Израиль ударил по Сирии: среди целей центр, в котором Иран разрабатывал ракеты – Reuters

По данным СМИ, чиновники обеспокоены тем, что химоружие и другие запрещенные боеприпасы и ракеты достанутся повстанцам, возглавляемым исламистами

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Израиль совершил три авиаудара по столице Сирии Дамаска – по комплексу безопасности и правительственному исследовательскому центру, ранее, как сообщалось, использовался Ираном для разработки ракет. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два анонимных источника из сектора безопасности в регионе.

По данным собеседников, удары нанесли значительный ущерб штаб-квартире сирийской таможни и зданиям, прилегающим к офисам военной разведки в комплексе безопасности в Дамаске.

Исследовательский центр также был поврежден, отметили собеседники.

Один из них сообщил, что была поражена инфраструктура, используемая для хранения конфиденциальных военных данных, оборудования и частей управляемых ракет.

Ранее в воскресенье Израиль нанес удары по меньшей мере по семи целям на юго-западе Сирии, включая авиабазу Халхала к северу от города Свейда, из которой войска сирийской армии были выведены минувшей ночью, заявили источники.

Они сообщили, что сирийская армия оставила большой запас ракет, батарей противовоздушной обороны и боеприпасов, пораженных 8 декабря.

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Собеседники заявили, что удары вблизи военного аэропорта Мезза юго-западнее Дамаска коснулись и других складов боеприпасов.

Reuters отмечает, что израильские чиновники выразили обеспокоенность тем, что химическое оружие и другие запрещенные боеприпасы и ракеты, хранившиеся в течение десятилетий Сирия, теперь могут попасть в руки повстанцев, возглавляемых исламистами, вошедшими в Дамаск в воскресенье.

Речь идет о группировке Хаят Тахрир аш-Шам, являющейся самой мощной военной силой оппозиции и в прошлом соратника боевиков Аль-Каиды. Эту группировку признают террористической не только в России, но и США, Турции и других государствах. В то же время в 2023 году в Хаят Тахрир аш-Шам заявляли об уходе от исламского фундаментализма, передавало Associated Press.

Израиль атаковал связанные с Ираном цели в Сирии многие годы, но усилил такие удары после нападения группировки ХАМАС 7 октября 2023 года.