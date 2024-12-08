Ізраїль вдарив по Сирії: серед цілей центр, в якому Іран розробляв ракети – Reuters
Ізраїль здійснив три авіаудари по столиці Сирії Дамаску – по безпековому комплексу та урядовому дослідницькому центру, котрий раніше, як повідомлялося, використовувався Іраном для розробки ракет. Про це повідомила агенція Reuters з посиланням на два анонімні джерела з сектору безпеки у регіоні.
За даними співрозмовників, удари завдали значної шкоди штаб-квартирі сирійської митниці та будівлям, що прилягають до офісів військової розвідки у безпековому комплексі у Дамаску.
Дослідницький центр також було пошкоджено, зазначили співбесідники.
Один з них повідомив, що було вражено інфраструктура, котра використовується для зберігання конфіденційних військових даних, обладнання та частин керованих ракет.
Раніше у неділю Ізраїль завдав ударів щонайменше по сімох цілях на південному заході Сирії, включно з авіабазою Халхала на північ від міста Свейда, з якої війська сирійської армії були виведені минулої ночі, заявили джерела.
Вони повідомили, що сирійська армія залишила великий запас ракет, батарей протиповітряної оборони та боєприпасів, що й були уражені 8 грудня.
Співрозмовники заявили, що удари поблизу військового аеропорту Мезза на південний захід від Дамаска торкнулися й інших складів боєприпасів.
Reuters зазначає, що ізраїльські посадовці висловили занепокоєння тим, що хімічна зброя та інші заборонені боєприпаси й ракети, котрі Сирія зберігала впродовж десятиріч, тепер можуть потрапити до рук повстанців, очолюваних ісламістами, котрі увійшли до Дамаску в неділю.
Йдеться про угруповання Хаят Тахрір аш-Шам, що є наймогутнішою військовою силою опозиції й у минулому соратника бойовиків Аль-Каїди. Це угрупування визнають терористичним не тільки в Росії, але й США, Туреччині та інших державах. Водночас у 2023 році в Хаят Тахрір аш-Шам заявляли про відхід від ісламського фундаменталізму, передавало Associated Press.
Ізраїль атакував пов'язані з Іраном цілі в Сирії впродовж багатьох років, але посилив такі удари після нападу угрупування ХАМАС 7 жовтня 2023 року.
- 8 грудня повстанці взяли Дамаск і заявили про падіння режиму Асада. Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що це трапилося унаслідок силових дій його країни проти угруповання Хезболла, Ірану та сирійського диктатора. Також він заявив про бажання встановити "добросусідські та мирні відносини" з новою владою країни.
- Українська воєнна розвідка заявляла, що на тлі повалення режиму Асада росіяни виводять кораблі із сирійської бази у Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з авіабази "Хмеймім".
- Згодом ГУР повідомило, що Росія провела операцію з порятунку сирійського диктатора та його наближених – дані про нібито збиття або авіакатастрофу його літака є дезінформацією для прикриття.