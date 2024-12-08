Ізраїль вдарив по Сирії: серед цілей центр, в якому Іран розробляв ракети – Reuters

За даними ЗМІ, ізраїльські посадовці занепокоєні тим, що хімічна зброя та інші заборонені боєприпаси й ракети дістануться повстанцям, очолюваним ісламістами

Ілюстративне фото: Depositphotos

Ізраїль здійснив три авіаудари по столиці Сирії Дамаску – по безпековому комплексу та урядовому дослідницькому центру, котрий раніше, як повідомлялося, використовувався Іраном для розробки ракет. Про це повідомила агенція Reuters з посиланням на два анонімні джерела з сектору безпеки у регіоні.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

За даними співрозмовників, удари завдали значної шкоди штаб-квартирі сирійської митниці та будівлям, що прилягають до офісів військової розвідки у безпековому комплексі у Дамаску.

Дослідницький центр також було пошкоджено, зазначили співбесідники.

Один з них повідомив, що було вражено інфраструктура, котра використовується для зберігання конфіденційних військових даних, обладнання та частин керованих ракет.

Раніше у неділю Ізраїль завдав ударів щонайменше по сімох цілях на південному заході Сирії, включно з авіабазою Халхала на північ від міста Свейда, з якої війська сирійської армії були виведені минулої ночі, заявили джерела.

Вони повідомили, що сирійська армія залишила великий запас ракет, батарей протиповітряної оборони та боєприпасів, що й були уражені 8 грудня.

Читайте також Падіння кривавого диктатора. Сім фактів про режим Башара Асада

Співрозмовники заявили, що удари поблизу військового аеропорту Мезза на південний захід від Дамаска торкнулися й інших складів боєприпасів.

Reuters зазначає, що ізраїльські посадовці висловили занепокоєння тим, що хімічна зброя та інші заборонені боєприпаси й ракети, котрі Сирія зберігала впродовж десятиріч, тепер можуть потрапити до рук повстанців, очолюваних ісламістами, котрі увійшли до Дамаску в неділю.

Йдеться про угруповання Хаят Тахрір аш-Шам, що є наймогутнішою військовою силою опозиції й у минулому соратника бойовиків Аль-Каїди. Це угрупування визнають терористичним не тільки в Росії, але й США, Туреччині та інших державах. Водночас у 2023 році в Хаят Тахрір аш-Шам заявляли про відхід від ісламського фундаменталізму, передавало Associated Press.

Ізраїль атакував пов'язані з Іраном цілі в Сирії впродовж багатьох років, але посилив такі удари після нападу угрупування ХАМАС 7 жовтня 2023 року.