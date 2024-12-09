WSJ: Іран не надіслав військову допомогу Асаду, бо побоювався удару Ізраїлю по літаку
Іран не надав військову допомогу диктатору Сирії Башару Асаду для боротьби з повстанцями, побоюючись авіаційних ударів Ізраїлю по своєму літаку. Про це повідомила The Wall Street Journal з посиланням на неназваних сирійських посадовців.
Вони розповіли, що Тегеран попередив Асада, що допомога його режиму буде обмеженою, якщо вона взагалі надійде.
Іранські офіційні особи звинуватили сирійського диктатора в тому, що він не готувався до нападу повстанців, і заявили, що вони не змогли надіслати військове підкріплення через Ізраїль. Іранський літак, який прямував до Сирії днями, розвернувся через загрозу ізраїльських авіаударів, зазначили офіційні особи.
Посадовці додали, що замість того, щоб надати допомогу, Іран наказав своєму Корпусу вартових Ісламської революції та пов’язаним з ним збройним формуванням триматися якомога далі.
Потім Іран скоординував безпечний вихід для свого персоналу та уклав угоду щодо мирного передання території повстанцям.
- 8 грудня повстанці взяли Дамаск і заявили про падіння режиму Асада. Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що це сталося унаслідок силових дій його країни проти угруповання Хезболла, Ірану та сирійського диктатора. Також він заявив про бажання встановити "добросусідські та мирні відносини" з новою владою країни.
- Українська воєнна розвідка заявляла, що на тлі повалення режиму Асада росіяни виводять кораблі із сирійської бази у Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з авіабази "Хмеймім".
- Згодом ГУР повідомило, що Росія провела операцію з порятунку сирійського диктатора та його наближених – дані про нібито збиття або авіакатастрофу його літака є дезінформацією для прикриття.
- Reuters писало, що Ізраїль завдав авіаударів по Дамаску. Серед цілей – центр, який раніше використовувався Іраном для розроблення ракет.