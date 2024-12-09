WSJ: Іран не надіслав військову допомогу Асаду, бо побоювався удару Ізраїлю по літаку

Іранський літак, який прямував до Сирії, розвернувся через загрозу авіаударів, розповіли співрозмовники WSJ

Башар Асад (Фото: Tolga Bozoglu/EPA)

Іран не надав військову допомогу диктатору Сирії Башару Асаду для боротьби з повстанцями, побоюючись авіаційних ударів Ізраїлю по своєму літаку. Про це повідомила The Wall Street Journal з посиланням на неназваних сирійських посадовців.

Вони розповіли, що Тегеран попередив Асада, що допомога його режиму буде обмеженою, якщо вона взагалі надійде.

Іранські офіційні особи звинуватили сирійського диктатора в тому, що він не готувався до нападу повстанців, і заявили, що вони не змогли надіслати військове підкріплення через Ізраїль. Іранський літак, який прямував до Сирії днями, розвернувся через загрозу ізраїльських авіаударів, зазначили офіційні особи.

Посадовці додали, що замість того, щоб надати допомогу, Іран наказав своєму Корпусу вартових Ісламської революції та пов’язаним з ним збройним формуванням триматися якомога далі.

Потім Іран скоординував безпечний вихід для свого персоналу та уклав угоду щодо мирного передання території повстанцям.