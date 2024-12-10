Израиль полностью уничтожил флот Сирии – глава Минобороны

Солдаты Израиля в Сирии (Фото: ЕРА)

Израиль полностью уничтожил Военно-морской флот Сирии. Об этом заявил министр обороны Исраэль Кац, передает The Times of Israel.

По его словам, морские ракетные корабли Израиля 9 декабря провели ночную операцию, в ходе которой и уничтожили сирийский военный флот. Сейчас израильские силы занимают позиции в буферной зоне между Сирией и Голанскими высотами.

Кац отметил, что отдал приказ создать на юге Сирии "стерильную оборонительную зону", которая не будет включать постоянного присутствия Израиля. По его словам, это необходимо для предотвращения любой террористической угрозе Израилю.

27 ноября 2024 года сирийское движение сопротивления начало масштабное наступление на правительственные силы Башара Асада в западной части провинции Алеппо.

8 декабря повстанцы взяли Дамаск и заявили о падении режима Асада.

В тот же день Армия обороны Израиля развернула свои подразделения в буферной зоне и в нескольких других местах на границе с Сирией.

10 декабря The Washington Post сообщил, что Израиль быстро продвигается вглубь Сирии после падения режима Асада.