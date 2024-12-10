Израиль полностью уничтожил флот Сирии – глава Минобороны
Солдаты Израиля в Сирии (Фото: ЕРА)

Израиль полностью уничтожил Военно-морской флот Сирии. Об этом заявил министр обороны Исраэль Кац, передает The Times of Israel. 

По его словам, морские ракетные корабли Израиля 9 декабря провели ночную операцию, в ходе которой и уничтожили сирийский военный флот. Сейчас израильские силы занимают позиции в буферной зоне между Сирией и Голанскими высотами.

Кац отметил, что отдал приказ создать на юге Сирии "стерильную оборонительную зону", которая не будет включать постоянного присутствия Израиля. По его словам, это необходимо для предотвращения любой террористической угрозе Израилю.

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