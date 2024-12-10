WP: Израиль быстро продвигается вглубь территории Сирии после падения режима Асада

Израильские военные (Фото: Abir Sultan/EPA)

Через несколько часов после того, как повстанцы взяли под контроль Дамаск, Израиль начал захватывать военные посты на юге Сирии, перебросив свои войска через границу впервые после официального окончания войны Судного дня в 1974 году. Об этом говорится в статье газеты The Washington Post.

Арабские страны подвергли критике вторжение Израиля как незаконную оккупацию и предупредили, что оно может еще больше дестабилизировать Сирию, поскольку повстанческие группировки пытаются восстановить общественный порядок после свержения режима диктатора Башара Асада.

Израильские официальные лица заявили, что этот шаг ограничен по объему, направленный на то, чтобы избежать использование повстанцами заброшенной сирийской военной техники для нападения на Израиль или Голанские высоты.

"Это временная оборонительная позиция, пока не будет найдено соответствующее решение", – сказал премьер-министр Беньямин Нетаньяху в видеообращении на английском языке. Однако в ивритской версии своего заявления Нетаньяху не использовал слово "временная".

По словам неназванного бывшего сотрудника израильской службы безопасности, знакомого с дискуссиями в коалиции, израильское правительство все еще пытается понять последствия потрясающего падения режима Асада.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ получил разрешение продвинуться дальше и захватить позиции за пределами узкой демилитаризованной зоны, находящейся под мониторингом Организации объединенных наций и разделяющей оккупированные Израилем Голанские высоты и Сирию.

"Израиль намерен установить полный контроль над буферной зоной и создать зону безопасности, свободную от тяжелого стратегического вооружения и террористической инфраструктуры в южном районе – за пределами буферной зоны – для устранения потенциальных угроз для Израиля", — говорится в заявлении Каца.

По словам американского чиновника, говорившего на условиях анонимности, правительство Израиля проинформировало администрацию президента США Джо Байдена перед тем, как перейти на территорию Сирии, назвав эти действия временными.

8 декабря повстанцы взяли Дамаск и заявили о падении режима Асада.

В тот же день Армия обороны Израиля развернула свои подразделения в буферной зоне и в нескольких других местах на границе с Сирией.

Reuters сообщило, что Израиль нанес три авиаудара по Дамаску – по комплексу безопасности и правительственному исследовательскому центру, который ранее использовался Ираном для разработки ракет.